Мальчику из Мурманской области военные показали крейсер "Петр Великий"

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов помог исполнить заветное желание Вити Алинкина из Мурманской области. Мальчик просил Деда Мороза устроить ему экскурсию на тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Открытку с посланием паренька снял с новогодней елки Руслан Цаликов. И вот - мечта Вити сбылась.

По поручению первого заместителя министра обороны военные моряки пригласили мальчика на флагманский корабль Северного флота. На причале Витю встретил Дед Мороз. Он и провел маленького гостя по самому большому и мощному боевому кораблю Военно-морского Флота России.

После прогулки по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения, его пригласили внутрь "Петра Великого". Там пареньку показали главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем. Вите также рассказали о его основных системах. Мальчик увидел, как живут наши военные моряки.

После экскурсии его угостили сладостями и вручили новогодние подарки. А еще - пригласили на новогодние гуляния, организованные для детей военнослужащих на территории соединения надводных кораблей Северного флота.

В эти праздничные дни сбылись многие "военные" желания ребятишек. Кого-то из них прокатили на армейском вертолете, стратегическом комплексе "Ярс", ракетной установке "Искандер", танке, бронетранспортере, другой военной технике. Другим показали современное стрелковое оружие. Ни один ребенок после таких экскурсий в воинскую часть не остался без подарка.

Все эти новогодние чудеса были организованы для ребятишек в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". В Министерстве обороны РФ она стартовала 23 декабря 2021 года под руководством главы ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

Ранее военные впервые обратились к организаторам акции с инициативой - передать им письма детей, чьи мечты и желания связаны с армией и флотом России. Эти открытки развесили на новогодних елках в минобороны, штабах видов и родов войск, военных округов и армий. Военачальники различного ранга снимали с елки детские обращения и теперь, в праздничные дни, помогают ребятишкам воплотить их мечты и желания в жизнь.