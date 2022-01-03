Психотерапевт рассказала о двух видах депрессии, которые по-разному лечат

В первую очередь психотерапевт обращает внимание на то, что называть депрессией плохое настроение или уныние некорректно. Депрессия имеет определенные симптомы, первым, конечно, является настроение. При депрессии оно снижено более двух недель подряд без конкретной причины, человек испытывает тоску, чувство вины, ощущает безысходность. Также граждане сталкиваются с затрудненным мышлением, нежеланием проявлять какую-то активность, им сложно вставать утром, общаться, заниматься повседневными делами. Для депрессии характерно нарушение сна, изменение аппетита, причем за короткий срок люди могут потерять 10-15 килограммов, но бывает и наоборот, когда аппетит резко повышается.

Но депрессия бывает разной. Татьяна Караваева говорит, что психотерапевты различают эндогенные и психогенные депрессии.

Первый тип обусловлен химическими процессами в мозге, когда падает содержание серотонина и других нейромедиаторов. Для эндогенной депрессии характерны ранние пробуждения, когда люди просыпаются в 5-6 утра и более не засыпают, в первой половине дня они чувствуют себя хуже всего из-за снижения уровня серотонина. Ближе к вечеру концентрация серотонина в организме вырастает, становится немного легче.

А еще для этого вида депрессии характерны маски, то есть, необычные симптомы. Пациенты жалуются на боли в сердце, аритмию, изжогу, вздутие живота, трудности при дыхании. Диагностировать маскирующуюся депрессию непросто, люди проходят множество обследований у врачей в поисках причины ухудшения самочувствия.

Депрессия психогенная другого рода. Ее причина - жизненные сложности, когда человек теряет близкого, оказывается безработным или, например, разводится. Если эндогенная депрессия чаще всего проявляется осенью или весной, то психогенная никак не связана с сезоном, причина исключительно в негативном событии.

При психогенной депрессии человек долго не может заснуть из-за тревожных мыслей, плохое настроение преследует его независимо от времени суток, накрывает волной тоски, облегчение наступает лишь когда получается отвлечься.

Если с унынием или плохим настроением человек может справится, как правило, самостоятельно, то депрессию должен лечить специалист, подчеркивает Татьяна Караваева. Особенно это касается эндогенной депрессии, где главным методом выступает нормализация баланса необходимых веществ в организме. Но лекарственные препараты применяются и при лечении психогенной депрессии, они являются дополнительной поддержкой при проведении когнитивно-поведенческой психотерапии.

Самостоятельно поставить себе диагноз у граждан тоже, как правило, не получается, волшебного анализа, который бы точно указал на депрессию не существует, симптомы болезни все-таки индивидуальны и даже психотерапевты с большим опытом проводят длительный опрос пациента, чтобы понять, действительно ли они имеют дело с депрессией и если да, то к какому типу она относится.

Оставлять депрессию без лечения Татьяна Караваева также не советует. Эта болезнь, как и многие другие, сама не проходит, а со временем симптомы могут только усугубляться.