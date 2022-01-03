В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь

Новости

СМИ: Британским военным в Эстонии приказали имитировать бурную деятельность 13:25
Очки с оленьими рогами, шапку для бани и муравьиную ферму забывали пассажиры МЦД в минувшем году 13:15
В минобороны Южной Кореи создан военно-космический отдел 13:10
В Азербайджане задержали застрелившего троих сослуживцев пограничника 12:47
В Минске пройдет прямая трансляция "Драгоценностей" из Большого театра России 12:38
СМИ: Канцлер ФРГ намерен взять диалог с РФ под свой контроль 12:29
В начале года пройдут учения стратегических ядерных сил России 12:13
Названа причина смерти трехкратного призера ОИ по волейболу Хамутцких 12:06
В Подмосковье скончались несколько человек от отравления алкоголем 11:48
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие 11:05
Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года 10:59
В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора 10:42
Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ 10:32
Суд прекратил дело москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца 10:26
Мантуров рассказал о возможности производства иностранных вакцин в России 10:00
Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади 09:42
Тест на логику: проверьте уровень мышления вашего ребенка 09:30
Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля 09:23
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19 08:31
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой 08:20
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 13:17
Рубрика: Происшествия

В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь

Текст: Татьяна Сухановская

В Кронштадте на Якорной площади подросток затушил снегом Вечный огонь: об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По информации ведомства, сотрудники полиции провели с молодым человеком профилактическую беседу.

Потушившего Вечный огонь киргизстанца приговорили к штрафу и работам

Тревожные сигналы о том, что в районе площади ощущается сильный запах газа, а мемориальный огонь на братской могиле Кронштадта не горит, поступили в полицию днем 2 января.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек 2008 года рождения засыпал снегом "Вечный огонь на братской могиле". Подростка опросили в присутствии родителей и взяли у него объяснение. Полицейские провели с нарушителем беседу.

После трех часов дня Вечный огонь в Кронштадте снова зажгли.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств