В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь

В Кронштадте на Якорной площади подросток затушил снегом Вечный огонь: об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По информации ведомства, сотрудники полиции провели с молодым человеком профилактическую беседу.

Тревожные сигналы о том, что в районе площади ощущается сильный запах газа, а мемориальный огонь на братской могиле Кронштадта не горит, поступили в полицию днем 2 января.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек 2008 года рождения засыпал снегом "Вечный огонь на братской могиле". Подростка опросили в присутствии родителей и взяли у него объяснение. Полицейские провели с нарушителем беседу.

После трех часов дня Вечный огонь в Кронштадте снова зажгли.