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Рубрика: Происшествия

В Ленобласти участница шоу "Пацанки" напала с ножом на мать

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Гатчине полиция задержала 26-летнюю девушку, которую подозревают в нападении с ножом на родную мать, рассказали "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Инцидент произошел на улице Красных Военлетов. Установлено, что удар был нанесен в спину, причиной стал бытовой конфликт. Женщина госпитализирована, ее дочь доставлена в полицию.

KP.Ru сообщает, что нападавшей оказалась участница первого сезона шоу "Пацанки" Регина Колупаева. Издание отмечает, что девушка находилась в состоянии опьянения, предположительно вызванного наркотиками.

Регина Колупаева принимала участие в первом сезоне шоу. Тогда она рассказывала о себе, что увлекается автомобилями, умеет водить самосвалы, и переживала, что ведет себя неженственно, что мешает ей наладить свою личную жизнь.

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