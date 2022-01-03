В Ленобласти участница шоу "Пацанки" напала с ножом на мать

В Гатчине полиция задержала 26-летнюю девушку, которую подозревают в нападении с ножом на родную мать, рассказали "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Красных Военлетов. Установлено, что удар был нанесен в спину, причиной стал бытовой конфликт. Женщина госпитализирована, ее дочь доставлена в полицию.

KP.Ru сообщает, что нападавшей оказалась участница первого сезона шоу "Пацанки" Регина Колупаева. Издание отмечает, что девушка находилась в состоянии опьянения, предположительно вызванного наркотиками.

Регина Колупаева принимала участие в первом сезоне шоу. Тогда она рассказывала о себе, что увлекается автомобилями, умеет водить самосвалы, и переживала, что ведет себя неженственно, что мешает ей наладить свою личную жизнь.