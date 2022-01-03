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Рубрика: Экономика

Что будут выращивать российские фермеры в ближайшие двадцать лет

Текст: Татьяна Ткачёва
Спрос на продукты здорового питания определит развитие фермерского бизнеса на 20-30 лет вперед, считают аналитики отрасли. Какие овощи, фрукты и мясо будет выгодно производить в небольших хозяйствах, рассказали "Российской газете" в Россельхозбанке.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Полезная еда

По мнению специалистов экосистемы "Свое Фермерство", с ростом населения значительно поднимется востребованность отечественной продукции, выращенной без антибиотиков и агрохимикатов. Увеличится потребление зелени, овощей, фруктов, морепродуктов и птицы.

Количество сертифицированных "органических" фермеров в России еще не достигло сотни, однако темпы прироста указывают на то, что в ближайшие десятилетия под такое производство отдадут значительное земельные площади.

Многоярусная гидропонная установка "Сити фермер". Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вертикальные фермы

По прогнозу, спрос на произведенные без пестицидов овощи, микрозелень, зелень и ягоды в мегаполисах превысит предложение. В результате большое распространение получат так называемые "сити-фермы". Системы городского садоводства позволяют выращивать в комнатных условиях даже фрукты и грибы.

Такие вертикальные установки начали применять в России несколько лет назад, с тех пор заметно подешевели и приобрели популярность, особенно в несельскохозяйственных регионах.

Фото: Владимир Казанцев/ТАСС
Фермеры смогут продавать продукты с огорода

Горожане используют компактные гидропонные системы и климатические камеры в домах, квартирах и офисах, чтобы выращивать микрозелень, витграсс, лук, салаты и овощи.

"На горизонте 20-30 лет вертикальные фермы появятся практически в каждом доме, а в магазинах, ресторанах, школах и офисах они станут обычным явлением уже в ближайшее десятилетие, - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. - По оценкам аналитиков, для запуска домашней фермы микрозелени понадобится от 10 до 40 тысяч рублей, а бизнес-фермы на 100-120 квадратных метров - 700-800 тысяч".

6,5 миллиарда к 2025 году

За рубежом применение вертикальных ферм имеет довольно длительную историю. Так, в Японии они появились в 1970-е. Крупнейшая из них на сегодня - KameokaPlant в Киото. Если раньше такие фермы были нишевыми игроками, то теперь они снабжают свежими овощами всю страну.

Объем мирового рынка вертикального земледелия в 2018 году превысил 2,6 миллиарда евро. К 2025-му он, по прогнозам аналитиков, достигнет 6,5 миллиарда и затем будет прирастать в среднем на 20,2 процента в год.

В России крупные вертикальные фермы производятся в течение нескольких лет, некоторые достигают высоты 10 метров.

Фото: iStock
Фермеры придают рынку устойчивость

"В Екатеринбурге резидент инновационного центра "Сколково" строит ферму на 1000 квадратных метров для выращивания клубники, голубики и других культур, - рассказала Елена Батурова. - Компания предлагает умные вертикальные фермы для круглогодичного выращивания зелени, овощей и фруктов без земли в любом помещении методом аэропоники. А Федеральный исследовательский центр биотехнологии РАН развивает идею выращивания на стеллажах не только зелени, но и картофеля, и даже пшеницы".

Срок окупаемости подобных проектов составляет 3-4 года. Классический тепличный бизнес выходит в ноль в среднем за 7-8 лет.

Киноа Фото: iStock

Амарант и киноа

Учитывая тренд на здоровое питание, производители все чаще обращаются к таким экзотическим для российских полей культурам, как амарант и киноа. В южных регионах совсем недавно начали в дополнение к привычной фейхоа выращивать хурму, зизифус, киви, оливки и азимину, сообщили в Россельхозбанке.

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К примеру, азимина, пришедшая к нам из Северной Америки, дает хороший урожай в самых суровых условиях. Она может расти на бедных почвах с высоким залеганием грунтовых вод, без труда выдерживает морозы до -30 градусов.

"Азимину уже сажают аграрные предприятия Кубани и Крыма, и за последние годы ею интересуется все больше фермеров-садоводов, - добавила Елена Батурова. - Там же, в Краснодарском крае, существует собственное семеноводство полевой культуры киноа. Еще большее внимание уделяют амаранту. В августе 2021 года, по данным "Россельхозбанка", в Башкирии собрали первый промышленный урожай этой культуры.

Выращивать фрукты, которые прежде считались прерогативой лишь теплых стран, пытаются на многих территориях с проблемным климатом. Например, Аграрный университет Исландии содержит оранжерейную ферму, где ежегодно плодоносит 600-700 банановых пальм. Азимину выращивают в Испании, Италии, Португалии, Франции, Японии и других странах, причем охотно отправляют саженцы за границу.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Рыбный день

В перспективе 20-30 лет существенно подрастет спрос и на здоровую высокобелковую животную пищу: птицу, рыбу и морепродукты.

Уже сегодня лососевых и осетровых выращивают в аквакультуре "на суше", в установках замкнутого водоснабжения, где воссозданы все условия природных водоемов. Наземная аквакультура в закрытых помещениях делает производство рыбы и морепродуктов не просто эффективным (энерго- и водосберегающим), но и безопасным для природы. Кроме того, установки, питающиеся от артезианских скважин, позволяют выращивать рыбу вдали от водоемов и снабжать ею неблагополучные по питанию регионы.

Эксперт: Аквакультура не будет развиваться там, где ей мешают

В списке популярных аквакультурных рыб, которых выращивают в наземных установках в России, почти 80 видов. И их число продолжает расти. В последние годы особенно хорошо развивается производство беспозвоночных животных: гребешков, трепангов, крабов и раков.

Эксперты экосистемы "Свое Фермерство" уверены, что технологии по выращиванию рыбы и морепродуктов в установках замкнутого цикла придут не только на небольшие фермерские хозяйства, но и в дома обычных людей.

Накормили друг друга

Еще один тренд - аквапоника, инновационный способ взаимовыгодного производства рыбы и сельхозкультур на одной воде. Первая дает питание растениям (соединения азота, калия и фосфора, CO2), а те очищают воду от отходов.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
В Центральной России будут развивать органик-фермерство

Аквапоника полностью исключает применение на фермах антибиотиков и агрохимикатов. В России эту технологию начинает развивать ООО "Рыбная долина" на территории камчатского агропарка "Зеленовские озерки". Здесь хотят выращивать ежегодно 2,16 тысячи тонн радужной форели и около 1,5 тысячи тонн зеленных и салатных культур, овощей и ягод.

Также в России должно увеличиться потребление мяса птицы в качестве полезного и диетического источника белка. Сейчас основную долю на рынке занимает птица, выращенная на крупных фабрика. В дальнейшем, по мнению аналитиков, люди будут стремиться приобретать мясо напрямую у небольших фермерских хозяйств.

"Уже сейчас у покупателя существует стойкое убеждение о том, что в большей части мяса птицы, выращенной в промышленных масштабах, присутствуют гормоны и антибиотики, - подчеркнула Батурова. - На фоне тренда здорового питания это сформирует высокий спрос на птицу, выращенную "в домашних условиях" на натуральных кормах".

Фото: iStock

Оцифрованные

К 2024 году, по прогнозам, эта отрасль разовьется настолько, что экспортный потенциал органического мяса птицы в России достигнет 4,5 миллиона евро, а органических яиц, в том числе перепелиных - 15 миллионов.

Продвинутые птицеводческие фермы будущего будут оснащены системами видеонаблюдения, позволяющими потенциальным потребителям в онлайн-режиме смотреть, в каких условиях живет птица и чем она питается.

Фото: РИА Новости
Российское птицеводство готово к инкубации

Птицеводческим производствам будущего не обойтись без роботов и автоматики. Особенно в этом сегодня нуждаются процессы ухода за животными, отмечают в Россельхозбанке.

Уже внедряют системы видеоаналитики. Нейросети и машинное зрение помогают определить, правильно ли работник ворошит подстилку, на которой выращивается птица.

"Большинство крупных птицеферм в России цифровизовано в достаточно высокой степени, - напомнила Елена Батурова. - Постепенно передовые технологии приходят и на небольшие предприятия, способствуя уменьшению расходов на электроэнергию, повышая эффективность бизнеса. Тенденция перехода к инновациям и роботизации в птицеводческом бизнесе будет сохраняться".

Каждый третий

Население планеты к 2050 году превысит 9,8 миллиарда человек, прирост по сравнению с нашим днем составит около 27 процентов.

Каждое третье фермерское хозяйство будет сфокусировано на выращивании органической продукции. А уровень проникновения цифровых технологий в сельское хозяйство до 2040-2050 годов достигнет 30 процентов.

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