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03.01.2022 16:08
Рубрика: Происшествия

На Дону водителей призвали отказаться от поездок из-за снегопада

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростовской области из-за ухудшения погодных условий и снегопада управление ГИБДД посоветовало автолюбителям отказаться от поездок на дальние расстояния.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Водителям рекомендуется увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Необходимо избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем", - сообщила "РГ" сотрудник управления ГИБДД области Ирина Гурьева.

Кроме того, водителям следует обязательно учитывать увеличенный тормозной путь и возможность неконтролируемого заноса автомобилей.

По данным МЧС, на дорогах Ростовской области наблюдается гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от - 2 до -10 градусов.

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