На Дону водителей призвали отказаться от поездок из-за снегопада

В Ростовской области из-за ухудшения погодных условий и снегопада управление ГИБДД посоветовало автолюбителям отказаться от поездок на дальние расстояния.

"Водителям рекомендуется увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Необходимо избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем", - сообщила "РГ" сотрудник управления ГИБДД области Ирина Гурьева.

Кроме того, водителям следует обязательно учитывать увеличенный тормозной путь и возможность неконтролируемого заноса автомобилей.

По данным МЧС, на дорогах Ростовской области наблюдается гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от - 2 до -10 градусов.