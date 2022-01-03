В Сочи оползень перекрыл часть дороги

Из-за проливных дождей в Хостинском районе Сочи на одной из городских улиц сошел оползень. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, грунт сполз на проезжую часть рядом с санаторием "Зеленая роща". Движение временно закрыли.

- Грунт перекрыл часть дороги, ограничили движение по этому участку. На период расчистки по улице организовано реверсивное движение по одной полосе. На месте работают дорожные службы, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Рабочим удалось устранить последствия оползня и убрать завал с проезжей части. Сейчас движение полностью восстановлено, дорога функционирует в штатном режиме.