В Сочи предупредили об опасности схода лавин

На территории Сочи продлили действие штормового предупреждения. Неблагоприятные природные явления прогнозируют как в горной части курорта, так и на побережье. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в горах сейчас сохраняется повышенная лавиноопасность, причем к вечеру угроза схода лавин только усилится.

- В Сочи лавиноопасно выше 1 500 метров над уровнем моря. В период с 18.00 3 января до вечера 5 января опасность распространится на территории выше 1000 метров над уровнем моря. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, - отметили в администрации Сочи.

При этом в самом городе и на побережье ожидают дожди, переходящие в мокрый снег. Жителей курорта предупредили, что налипание мокрого снега на провода и деревья также может представлять опасность. Температура на территории города опустится до -3 градусов, на дорогах возможен гололед.