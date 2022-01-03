В Сочи предупредили об опасности схода лавин

Новости

Террористы ИГ напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие 11:05
Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года 10:59
В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора 10:42
Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ 10:32
Суд прекратил дело москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца 10:26
Мантуров рассказал о возможности производства иностранных вакцин в России 10:00
Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади 09:42
Тест на логику: проверьте уровень мышления вашего ребенка 09:30
Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля 09:23
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19 08:31
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой 08:20
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом 05:22
АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров 05:00
Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов 03:47
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей 03:45
Синоптики предупредили о морозах и снегопаде в Москве 5 января 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 11:13
Рубрика: Происшествия

В Сочи предупредили об опасности схода лавин

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

На территории Сочи продлили действие штормового предупреждения. Неблагоприятные природные явления прогнозируют как в горной части курорта, так и на побережье. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в горах сейчас сохраняется повышенная лавиноопасность, причем к вечеру угроза схода лавин только усилится.

В горах Сочи из-за снегопада объявили опасность схода лавин

- В Сочи лавиноопасно выше 1 500 метров над уровнем моря. В период с 18.00 3 января до вечера 5 января опасность распространится на территории выше 1000 метров над уровнем моря. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, - отметили в администрации Сочи.

При этом в самом городе и на побережье ожидают дожди, переходящие в мокрый снег. Жителей курорта предупредили, что налипание мокрого снега на провода и деревья также может представлять опасность. Температура на территории города опустится до -3 градусов, на дорогах возможен гололед.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств