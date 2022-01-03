На Среднем Урале произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На севере Свердловской области три человека пострадали в аварии с участием четырех автомобилей. По информации РИА Новости, две машины сбили людей, вышедших из своих авто.

ДТП произошло на 278-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Водитель Mazda не сумел сохранить безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Datsun и наехал на него. Проезжающий мимо Hyundai Getz остановился, из него вышли водитель и пассажир и подошли к водителю Datsun. В этот момент Hyundai Solaris, ехавший в том же направлении, не справился с управлением и столкнулся с Datsun, который сбил пассажира Hyundai Getz. Одновременно водитель Hyundai Solaris допустил наезд на двух человек - водителей Hyundai Getz и Datsun - и съехал в кювет, рассказали агентству в Госавтоинспекции.

В результате водитель Hyundai Getz был ранен, его доставили в приемный покой. А пассажира этого автомобиля и водителя Datsun медики "скорой" осмотрели на месте - серьезных травм у двух участников аварии не обнаружили.