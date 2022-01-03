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Текст:   Марина Трубилина 
13:44 03.01.2022

Росреестр рассказал, как находят собственников недвижимости

О том, как действует закон о выявлении правообладателей недвижимости, зарегистрированной в начале 1990-х годов, рассказал Росреестр.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Ноаости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Ноаости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Ноаости

Летом 2021 года вступил в силу закон, по которому органы исполнительной власти и местного самоуправления получили полномочия выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлять сведения о них в Росреестр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года (до вступления в силу закона о госрегистрации недвижимости). При этом госрегистрация ранее возникших прав в Едином госреестре недвижимости проводится по желанию собственников.

Ранее учтенными объектами считаются те, в отношении которых осуществлен технический учет или государственный учет, а также объекты, в отношении которых такой учет не осуществлен, но права на них зарегистрированы в ЕГРН.

Новый закон направлен на установление актуальных и достоверных сведений о правообладателях таких объектов. Он также позволит исключить из ЕГРН неактуальные сведения о прекративших существование ранее учтенных объектах недвижимости на основании акта осмотра, подготовленного самим органом местного самоуправления. Составление кадастровым инженером акта обследования в этом случае для снятия объекта с кадастрового учета не потребуется.

Органы власти и местного самоуправления самостоятельно анализируют сведения в своих архивах, запрашивают информацию в налоговом органе, Пенсионном фонде, органах внутренних дел, ЗАГСах, у нотариусов и т.д.

Если речь идет о земельном участке, то они вправе дополнительно организовать проведение комплексных кадастровых работ, чтобы установить либо уточнить границы этого земельного участка.

При выявлении собственников недвижимости в течение пяти рабочих дней информация об этом размещается на официальных сайтах в интернете, на информационных щитах в этом населенном пункте, публикуется в средствах массовой информации. Также проект решения направляется выявленному собственнику заказным письмом или в электронном виде на адрес электронной почты (если правообладатель указал свой адрес для связи с ним).

Если в течение 45 дней не поступит возражений со стороны правообладателей, органы власти направляют сведения в Росреестр для занесения их в ЕГРН.

Дополнительных действий со стороны правообладателей не требуется. При этом владельцы ранее учтенных объектов могут самостоятельно зарегистрировать свои права. Для этого необходимо обратиться в офисы Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или в МФЦ с заявлением о внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости или о госрегистрации прав, приложив к нему правоустанавливающий документ на объект. Госпошлину за это вносить не нужно.

Проверить наличие сведений о недвижимости в ЕГРН собственники могут самостоятельно. Самый простой вариант - сделать онлайн-запрос через электронный сервис "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online на сайте Росреестра.

Также можно заказать выписку об объекте с помощью сервиса Росреестра, портала госуслуг или на сайте Федеральной кадастровой палаты.

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