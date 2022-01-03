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03.01.2022 19:11
Рубрика: Культура

РВИО: За год установлено 40 памятников, стел и бюстов историческим деятелям России

Текст: Елена Новоселова
Подведены итоги деятельности Российского военно-исторического общества в области "монументальной пропаганды" за 2021 год. Это 40 памятников, стел и бюстов, а также 234 мемориальные доски Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, выдающимся деятелям культуры и искусства. Среди наиболее значимых следующие проекты:

Памятник, посвященный жертвам Гражданской войны в России. Был открыт в апреле 2021 года на берегу Карантинной бухты Севастополя. Доминантой скульптурной композиции является женская фигура - образ России, образ матери, призывающей к примирению своих сыновей. Их фигуры расположены у подножия постамента. Это - братья, которых развела гражданская война. Старший - поручик Белой Армии, принявший воинскую присягу Российской Империи, и младший командир-красноармеец, вдохновленный идеями грядущих перемен. Многие из их однополчан погибли в братоубийственной войне за будущее России, которое они понимали по-разному. Скульптор - председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Фото: Правительство Севастополя
Фото: iStock
Соловецкие острова стали памятником федерального значения

Памятник Императору Александру III. Открыт 5 июня 2021 года на территории Гатчинского дворца, любимой резиденции императора. Бронзовый памятник Александру III, сидящему в тронном кресле, создан по эскизам скульптора Паоло Трубецкого 1899 года, которые все это время бережно хранились в Русском музее. Автор памятника - выпускник Российской академии художеств Владимир Бродарский. Монумент возведен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта "Культура". Работы по созданию памятника проведены в 2020 году, когда отмечалось 175-летие со Дня рождения императора Александра III.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине 5 июня 2021 года. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Открыт 11 сентября 2021 года на берегу Чудского озера: близ деревни Самолва Гдовского района Псковской области. Весной 2021 года Митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) был выдвинут проект увековечения памяти святого благоверного князя Александра Невского и его дружины на берегу Чудского озера. Проект получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был поддержан Российским военно-историческим обществом, Патриаршим Советом по культуре, Министерством обороны России, властями Псковской области. Архитектор Константин Фомин, скульптор Виталий Шанов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мемориальный комплекс "Молитва перед боем". Церемония открытия Мемориального комплекса "Молитва перед боем", посвящённого 800‑летию князя Александра Невского, прошла 22 декабря в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. По мнению многих историков, именно в этом месте князь отдыхал со своей дружиной в 1240 году накануне Невской битвы. Бронзовая композиция, выполненная скульптором Салаватом Щербаковым, состоит из фигуры князя, за ним на каменном постаменте изображен скульптурный лик Христа Спасителя с иконы Спаса Нерукотворного. Памятник создан по инициативе Российского военно-исторического общества и установлен в центре парка, выполненного в форме православного креста.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Стелы "Город трудовой доблести". Решение о выборе лучшего проекта было принято по итогам общественного голосования, и оценок экспертов Творческого совета РВИО, который возглавляет Андрей Кончаловский. Победителем конкурса был признан проект члена Московского союза художников Дениса Стритовича. Первая стела "Город Трудовой доблести" была открыта Магнитогорске, всего в 2021 году памятники-стелы открыты еще в восьми городах: Коломне, Красноярске, Омске, Пензе, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах, Челябинске.

Мемориальный комплекс "Красноярск - город трудовой доблести". Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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