РВИО: За год установлено 40 памятников, стел и бюстов историческим деятелям России

Памятник, посвященный жертвам Гражданской войны в России. Был открыт в апреле 2021 года на берегу Карантинной бухты Севастополя. Доминантой скульптурной композиции является женская фигура - образ России, образ матери, призывающей к примирению своих сыновей. Их фигуры расположены у подножия постамента. Это - братья, которых развела гражданская война. Старший - поручик Белой Армии, принявший воинскую присягу Российской Империи, и младший командир-красноармеец, вдохновленный идеями грядущих перемен. Многие из их однополчан погибли в братоубийственной войне за будущее России, которое они понимали по-разному. Скульптор - председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
Памятник Императору Александру III. Открыт 5 июня 2021 года на территории Гатчинского дворца, любимой резиденции императора. Бронзовый памятник Александру III, сидящему в тронном кресле, создан по эскизам скульптора Паоло Трубецкого 1899 года, которые все это время бережно хранились в Русском музее. Автор памятника - выпускник Российской академии художеств Владимир Бродарский. Монумент возведен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта "Культура". Работы по созданию памятника проведены в 2020 году, когда отмечалось 175-летие со Дня рождения императора Александра III.
Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Открыт 11 сентября 2021 года на берегу Чудского озера: близ деревни Самолва Гдовского района Псковской области. Весной 2021 года Митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) был выдвинут проект увековечения памяти святого благоверного князя Александра Невского и его дружины на берегу Чудского озера. Проект получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был поддержан Российским военно-историческим обществом, Патриаршим Советом по культуре, Министерством обороны России, властями Псковской области. Архитектор Константин Фомин, скульптор Виталий Шанов.
Мемориальный комплекс "Молитва перед боем". Церемония открытия Мемориального комплекса "Молитва перед боем", посвящённого 800‑летию князя Александра Невского, прошла 22 декабря в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. По мнению многих историков, именно в этом месте князь отдыхал со своей дружиной в 1240 году накануне Невской битвы. Бронзовая композиция, выполненная скульптором Салаватом Щербаковым, состоит из фигуры князя, за ним на каменном постаменте изображен скульптурный лик Христа Спасителя с иконы Спаса Нерукотворного. Памятник создан по инициативе Российского военно-исторического общества и установлен в центре парка, выполненного в форме православного креста.
Стелы "Город трудовой доблести". Решение о выборе лучшего проекта было принято по итогам общественного голосования, и оценок экспертов Творческого совета РВИО, который возглавляет Андрей Кончаловский. Победителем конкурса был признан проект члена Московского союза художников Дениса Стритовича. Первая стела "Город Трудовой доблести" была открыта Магнитогорске, всего в 2021 году памятники-стелы открыты еще в восьми городах: Коломне, Красноярске, Омске, Пензе, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах, Челябинске.