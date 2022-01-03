С этого года установке подлежат только умные счетчики электричества

С 2022 года в домах будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. В отличие от простых приборов учета они позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет также проверить на самом счетчике. Также данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании.

Приборы будут также иметь функцию мониторинга состояния электросети, позволяя следить за качеством электроэнергии, фиксировать уровень напряжения и частоту. Кроме этого у пользователей появится возможность дистанционной смены тарифа.

Напомним, что 1 июля 2020 года установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будет проводиться за счет энергетических компаний - гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах и сетевых компаний в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами.

Новым потребителям интеллектуальные приборы учета установят в рамках технологического присоединения, а действующие счетчики будут заменяться по мере выхода из строя или истечения срока работы.