Самые ожидаемые альбомы 2022 года и их видеосинглы

Музыкальный мир, как и мы с вами, ждет в наступившем году окончания пандемии COVID-19. А значит и новых дисков от своих любимых или популярных солистов и групп. Многие из них, за исключением Адель, Эда Ширана, Билли Айлиш, Пола Маккартни, Стинга, Константина Кинчева, Оксимирона, ABBA, Элтона Джона, Роберта Планта, "Би-2" и некоторых других звезд, приберегали премьеры "до лучших времен" весь 2021-й год.

Ведь у артистов как принято? Сразу после выхода альбома - ехать в мировой тур или с гастролями по родной стране. Но когда в иных странах - карантин, границы порой закрыты, да и на стадионах, в концертных залах - ограничения и необходимость соблюдения социальной дистанции - тут уж не до гастролей.

Кто нарушал, увы, поплатились. Невзирая на советы, Kiss все-таки поехали в тур по США. Но вначале COVID-19 нашли у солиста-гитариста Пола Стэнли, а в декабре заболел и солист-басист Джин Симмонс. Гастроли пришлось отменить.

Но многие артисты верят, что в 2022 году пандемия завершится, а мировые туры возобновятся. И уже готовят к выпуску новые альбомы. Назовем самые ожидаемые.

Korn. "Requiem"

Клип на песню Start The Healing, ставшую пилотным синглом для альбома, собрал уже почти 2 миллиона 800 тысяч просмотров на YouTube .

Да, это все тот же старый добрый Korn - стремительный и отчаянный вокал, порой переходящий то на гроулинг, то на нежные, почти вкрадчивые интонации, перегруженные гитары, неистовая колесница ударных… И внезапные перепады напряжения, где вихрь эмоций порой сменяется почти пасторальными переборами фортепианных клавиш. А еще - остросюжетные тексты песен, сложные поэтические образы, метафоричность, аллегории и вволю мистики, сопереживания и героической самоотверженности.

Единственная из пока опубликованных песен - Start The Healing - например, сюрреалистичная история о смерти и перерождении в окружении сверхъестественных существ, кошмаров, но в то же время - при присутствии здесь и гуманоидов, и самих музыкантов.

По замыслу режиссера клипа Тима Сассенти она символизирует и начало новой эпохи Korn.

Как рассказали в группе: "Из-за пандемии коронавируса и связанной с ней невозможности выступать вживую, Requiem был создан в совершенно иных обстоятельствах по сравнению с другими нашими альбомами. Вдохновленные отсутствием временных рамок, Korn делали с треками то, на что не хватало времени последние два десятилетия: много экспериментировали и прилежно записывали на аналоговую пленку процессы, которые открыли новое звучание и текстуру в их музыке…"

Запланированная дата релиза: 4 февраля

"Би-2"

Это видео снято на июньском концерте "Би-2" в пустых из-за пандемии "Лужниках". Сингл "Нам не нужен герой" войдет в 11-й студийный альбом группы, записью которого она занималась весь год. Другие новинки, которые также должны попасть на лонгплэй, пока не имеющий названия: "Пекло", "Пепел" и "Депрессия".

В недавнем интервью "Би-2" рассказывали, что задолжали поклонникам 14 концертов, перенесенных с 2021 года. Один из них - в Чехии, другой в Германии, остальные - в России. Очевидно, к возобновлению тура диск и будет выпущен. Хотя предполагать сейчас все-таки сложно.

Ожидаемая дата релиза: начало лета

The Rolling Stones

Музыканты начали работу над новым диском в студиях Лондона и Лос-Анжелеса еще весной 2020 года, когда эпидемия еще не казалась опасной. А 23 апреля сняли очень драматичное и эмоциональное, но в то же время и апокалиптическое видео Living In a Ghost City на первую из записанных песен. И таких ярких, сочных и динамичных хитов у них не было с середины нулевых!

Но вскоре, послушавшись врачей, "роллинги" разъехались по домам - Джаггер в Нью-Йорк, Ричардс - в Лос-Анжелес, остальные - в Лондон. Однако писать песни продолжили. Теперь их уже немало. Но все зависит от пандемии: тогда-то "роллинги", внимательно относящиеся к своему здоровью, вновь встретятся в студии, чтобы окончательно записать все новые песни.

Ожидаемая дата релиза: пока не известна.

Scorpions. "Rock Believer"

Да-да, они снова вернулись! Выпустили сингл Peacemaker, собравший на YouTube почти полтора миллиона просмотров. Эта песня войдет в 19-го студийный альбом "скорпов", который уже получил название - Rock Believer.

И это действительно очень крепкий рок и в то же время чуть старомодный - в духе традиций десятых годов.

Такой саунд Scorpions полюбили на диске 2010 года Sting in the Tail, перед тем как распасться. Теперь вернулись со схожим - перегруженные гитары, наступательные басовые линии и звук барабанов, по моде лет напоминающий "картонный". При этом очень точные эпизодические "оттеночные" соло второй лидер-гитары, никаких клавишных и высокий, чистый, летучий и не омраченный никакими житейскими передрягами и годами вокал Клауса Майне!

Этому альбому мы во многом обязаны пандемии: именно из-за нее "скорпы", живущие в разных городах (Майне, когда группа распадалась, обустраивался в Нью-Йорке и рассказывал обозревателю "РГ", что не прочь попробовать себя в роли тренера по теннису) в пору карантина остались в Ганновере. Здесь испокон века живет их гитарист Рудольф Шенкер. Там же у него и студия. В ней музыканты и записывались, на этот раз не торопясь ни на какие гастроли.

Запланированная дата релиза: 25 февраля.

Placebo. Never Let Me Go

Легендарная британская группа решила выпустить первый за почти десятилетие альбом именно в 2022 году. Вначале предварила его этим синглом, название которого переводится как "Прекрасный Джеймс". А в ноябре выпустила еще один - Surrounded by Spies ("Окруженный шпионами"). Навеян он, кстати, был тем, что Молко чувствовал, будто за ним шпионили соседи.

Музыкально и идейно Placebo почти не изменись: снова встревоженный нерв мелодии, хуковый припев, внутреннее напряжение и надрывный вокал певца и гитариста Брайана Молко. А также - дух нонконформизма и вызова, ершистость, отчаянные дроби ударных, точно дозированные электронные лупы, компьютерное допрограммирование… Словом, все то, за что поклонники любят культовую английскую группу еще с 90-х.

Снова у них все вертится в стремительном вихре: нежность, провокационность, отчаяние, одиночество, паранойя, кураж. Но ведь в составе трио по-прежнему те, кто всегда и правил этим психоделическим альтернативным балом: сам Брайан Молко и шведский барабанщик Стефан Олсдал.

Запланированная дата релиза: 25 марта.

Ozzy Osbourne

Знаменитый вокалист, несмотря на болезнь Паркинсона (последствия травмы, полученной во время катания на снегоходе), завершает запись альбома, пока не имеющего названия. Он рассказал, что уже готово 15 новых песен.

Оззи так занят, что даже новых видео пока не снимал. И поэтому впору смотреть лишь концертный ролик одной из самых успешных его песен Mr. Crowley, собравший на YouTube более 57 миллионов просмотров - гигантская цифра!

Продюсером нового диска Осборна стал Эндрю Ватт, работавший и над его предыдущим диском Ordinary Man. Причем, по словам вокалиста, новый альбом будет схож по тональности и духу именно с этим релизом 2020 года.

Только вот состав "гостевых музыкантов" ныне уже другой. Если в "Обычном человеке" с Оззи эпизодически сотрудничали рэперы, то теперь - только рокеры из высшей лиги: гитаристы Джефф Бек, Эрик Клэптон, Тони Айомми и Закк Уайлд.

Ожидаемая дата релиза: первая половина 2022 года.