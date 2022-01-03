Сбежавший 1 января в КНДР человек оказался северокорейским гимнастом-перебежчиком

Неожиданное развитие получил сюжет со случившимся 1 января побегом в КНДР из Южной Кореи неизвестного человека. Как считают сейчас в Сеуле, беглецом оказался бывший северокорейский гимнаст-перебежчик, который в ноябре 2020г. таким же образом перепрыгнул через все пограничные ограждения, чем тогда изрядно удивил контрразведку Юга.

Напомним, что согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), вечером 1 января в восточной части межкорейской границы в уезде Косон провинции Канвон неизвестный человек преодолел все заграждения, включая высокие заборы и колючую проволоку, и беспрепятственно попал на северокорейскую территорию. Как выяснилось позже, аппаратура слежения и сигнализации трижды фиксировала факт появления неизвестного лица, но военные РК не смогли адекватно отреагировать, узнав о побеге только после пересечения человеком самой линии границы с КНДР. Это вызвало шкал критики в адрес действий южнокорейских пограничников, которые за последние несколько лет неоднократно допускали пересечение границы в обе стороны посторонними.

Сегодня, 3 января, представители министерства обороны и прокуратуры РК огласили некоторые предположения по поводу обстоятельств побега, которые они выявили с участием сотрудников разведки. Сюжет с побегом оказывается весьма занимательным и достоин как сюжета боевика так и трагикомедии. Согласно предварительным выводам, 1 января нынешнего года в КНДР убежал тот самый северокореец-гимнаст, который в начале ноября 2020г. таким же способом прибыл на Юг, чем наделал немало шума, став на некоторое время героем мемов и шуток.

Тогда он сумел беспрепятственно преодолеть все заграждения в районе демилитаризованной зоны и целых 14 часов бродил по ней, пока наконец не был задержан южнокорейским пограничным патрулем. В ходе допроса следователей Южной Кореи в первую очередь интересовало, как он смог тогда спокойно преодолеть все препятствия, включая трехметровые заборы с колючей проволокой. Беглец сообщил, что он профессионально занимался спортивной гимнастикой, имеет соответствующие навыки, кое-где пользовался шестом, а потому заграждения не стали для него особой проблемой. Следователи не сразу ему поверили, и дело даже дошло до предложения показать снова, как он это сделал, на примере тех же пограничных заборов. Перебежчик дважды на глазах "экзаменаторов" повторил свои "акробатические номера", после чего все вопросы были сняты и ему поверили.

Похоже, что южнокорейские военные очень хорошо помнили тот случай, а потому обратили внимание на многие сходства: преодоление ДМЗ 1 января было совершено примерно в том же самом месте, что и в ноябре 2020г., кто-то тоже, похоже, очень хорошо "скакал" через заборы и был схожего телосложения. По словам представителя минобороны РК, они изучили записи перехода в ноябре 2020г. и пришли к выводу, что 1 января в КНДР ушел тот же самый человек. Ограждения он преодолел все тем же способом, что и в 2020г. и хорошо знал местность. "В этом ему помогли его спортивные навыки, а также относительно легкий вес - около 50 кг", - пояснил источник.

Хотя пока официально минобороны и прокуратура РК подчеркивают, что их выводы не являются окончательными, но все подтверждает версию о вернувшемся "домой" северокорейском гимнасте. Когда началось расследование и с ним попытались связаться, то его телефон был выключен, а самого его так и не смогли найти. Также было установлено, что в Южной Корее он не смог особо хорошо устроиться: испытывал серьезные экономические трудности, работал уборщиком мусора и жил недалеко от того района, где пересек границу.

В минобороны РК отказались предоставлять какие-либо дальнейший подробности, отметив лишь, что они не считают убежавшего северокорейца шпионом, а полагают, что он просто не выдержал условий жизни в новом обществе.

Отметим, что это в чем-то напоминает случай в июле 2020 года. Тогда в Северную Корею через остров Канхвадо вплавь вернулся бывший северокорейский перебежчик, который за три года до этого прибыл в Южную Корею. На новом месте у него были проблемы с деньгами, его обвинила в изнасиловании другая перебежчица и он был под следствием, решив в итоге вернуться в КНДР. По возвращению в Северную Корею, если верить СМИ Страны чучхе, его не стали наказывать, позволив работать там, где он захочет, превратив всю историю в пропагандистский сюжет. Вероятно, что "гимнаст" все это хорошо знал и не побоялся вернуться в Северную Корею.

Военные РК отметили, что они дважды по установленным каналам экстренной связи уведомили северокорейских коллег об инциденте, попросив подтвердить личность перебежчика. В КНДР приняли сообщения, но пока никакого ответа не последовало. В то же время южане увидели, что к "гимнасту" на территории КНДР подошли трое северокорейских военных и после этого они ушли все вместе далее на север.

В Южной Корее тем временем все громче слышна критика в адрес поведения собственных пограничников и состояния охраны межкорейской границы. Совсем недавно министр обороны РК Со Ук посещал ДМЗ и приказал подчиненным обеспечить самую тщательную охрану пограничных рубежей. Однако, если цитировать некоторых пользователей Интернета, "инцидент показал, что северокорейцы могут ходить туда-обратно, когда им заблагорассудится".