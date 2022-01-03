Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом

Глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что заразился коронавирусом. 68-летний министр подчеркнул, что у него "легкая форма" COVID-19, но все равно надо находиться на карантине пять дней.

При этом Остин продолжит работать и в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. "Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях", - добавил шеф Пентагона.

По словам Остина, с Байденом он встречался 21 декабря, а симптомы заболевания появились только через неделю.

ТАСС напоминает, что министр полностью привит от SARS-CoV-2. Третью дозу вакцины он получил в октябре.