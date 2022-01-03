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03.01.2022 05:22
Рубрика: В мире

Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом

Глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что заразился коронавирусом. 68-летний министр подчеркнул, что у него "легкая форма" COVID-19, но все равно надо находиться на карантине пять дней.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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При этом Остин продолжит работать и в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. "Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях", - добавил шеф Пентагона.

По словам Остина, с Байденом он встречался 21 декабря, а симптомы заболевания появились только через неделю.

ТАСС напоминает, что министр полностью привит от SARS-CoV-2. Третью дозу вакцины он получил в октябре.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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