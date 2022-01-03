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Шоумен Игорь Богданофф умер через шесть дней после брата

Новости
    03.01.2022, 21:57
Текст:   Олег Усков
Телеведущий, продюсер Игорь Богданов на красной дорожке премьеры фильма "Твин Пикс" (Twin Peaks) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости Телеведущий, продюсер Игорь Богданов на красной дорожке премьеры фильма "Твин Пикс" (Twin Peaks) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости
Телеведущий, продюсер Игорь Богданов на красной дорожке премьеры фильма "Твин Пикс" (Twin Peaks) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости

Второй из братьев-близнецов Богдановых, получивших вселенскую славу как персонажи интернет-мемов, умер во Франции.

Напомним, что Гришка (Григорий) Богданов скончался 28 декабря 2021 года на 73-м году жизни в Париже.

О смерти Игоря передает BFMTV со ссылкой на представителя артистов. Как и Гришка, Игорь скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией. При этом подчеркивается, что братья не были вакцинированы.

Богдановы родились 29 августа 1949 года в Сан-Лари, во Франции, в семье русского художника. Братья были телеведущими и популяризаторами наук, но в итоге оскандалились со своей диссертацией и были вынуждены выплачивать штраф.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, Богдановы имели гигантскую славу в Сети благодаря своей специфической внешности. Утверждается, что своеобразные лица - результат множества пластических операций. Агент шоуменов это гневно отрицал, списывая все на акромегалию - вызванное нарушением функций гипофиза заболевание, ведущее к деформации конечностей и костей черепа.

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