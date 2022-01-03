Шоумен Игорь Богданофф умер через шесть дней после брата

Второй из братьев-близнецов Богдановых, получивших вселенскую славу как персонажи интернет-мемов, умер во Франции.

Напомним, что Гришка (Григорий) Богданов скончался 28 декабря 2021 года на 73-м году жизни в Париже.

О смерти Игоря передает BFMTV со ссылкой на представителя артистов. Как и Гришка, Игорь скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией. При этом подчеркивается, что братья не были вакцинированы.

Богдановы родились 29 августа 1949 года в Сан-Лари, во Франции, в семье русского художника. Братья были телеведущими и популяризаторами наук, но в итоге оскандалились со своей диссертацией и были вынуждены выплачивать штраф.

Кроме того, Богдановы имели гигантскую славу в Сети благодаря своей специфической внешности. Утверждается, что своеобразные лица - результат множества пластических операций. Агент шоуменов это гневно отрицал, списывая все на акромегалию - вызванное нарушением функций гипофиза заболевание, ведущее к деформации конечностей и костей черепа.