СК Беларуси возбудил дело по факту ДТП, в котором пострадали россияне

Дорожное происшествие автобуса с российскими туристами произошло 3 декабря в Витебской области, информирует Telegram-канал МВД республики.

ЧП произошло на 119-м км трассы Витебск - Могилев - Гомель, где днем столкнулись легковой автомобиль и туристический автобус. Судя по оперативной информации, водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус.

В результате ДТП водитель легкового авто погиб на месте, а водитель автобуса и 25 россиян госпитализированы с травмами различной степени тяжести, уточняет агентство. Среди пострадавших есть и четверо детей.

Сейчас на месте происшествия, по данным агентства, работают медики, сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Пассажирам автобуса оказывается необходимая медицинская помощь.

В Следственном комитете Беларуси уточнили, что в автобусе находились 42 человека, 40 из них граждане России, приехавшие на экскурсию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.