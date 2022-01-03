СМИ: Британским военным в Эстонии приказали имитировать бурную деятельность

Британские военные, расквартированные в Эстонии неподалеку от границы с Россией, создают видимость постоянной занятости. Как пишет The Mirror, такой приказ они получили в связи с визитом на базу старшего офицера Королевского флота, адмирала сэра Тони Радакина. И подобное происходит далеко не в первый раз.

По данным газеты, руководство базы хотело показать начальнику штаба обороны, что солдаты не прекращают подготовку даже в преддверии Рождества (дело было 20 декабря). В итоге военнослужащим пришлось имитировать бурную деятельность. Так, во время посещения адмиралом ангара с тяжелым вооружением они делали вид, что проводят техосмотр. Согласно приказу, они запустили двигатели танка, открыли люки, принесли руководство по эксплуатации.

Как отмечают источники издания, такую постановку солдаты устраивают каждый раз, когда на базе появляются старшие офицеры. При этом свои действия военнослужащие считают бессмысленными.

Спектакль явно удовлетворил Радакина. После визита в Эстонию он заявил, что присутствие там британских военных "демонстрирует непоколебимую приверженность Великобритании европейской безопасности".