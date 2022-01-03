СМИ: Канцлер ФРГ намерен взять диалог с РФ под свой контроль

Новый канцлер Германии Олаф Шольц считает важным выстраивание отношений с Москвой и намерен взять этот вопрос под свой контроль. Как пишет газета Bild, это идет в разрез с политикой "зеленых", входящих в правительственную коалицию и настроенных против России.

По данным газеты, Шольц планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в течение января. Во время переговоров, как отмечается, будут затронуты вопросы поставок газа и ситуации на Украине.

Как ранее заявлял сам Шольц, Берлин готов к конструктивному диалогу с Москвой. "Готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского" процесса", - отметил он, выступая в Бундестаге в середине декабря.

По данным СМИ, встреча между главой правительства ФРГ и российским лидером готовится на протяжении последних двух недель. Этим вопросом занимается советник канцлера Йенс Плётнер.