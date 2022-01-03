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03.01.2022 06:00
Рубрика: Экономика

Ставки по кредитам в 2022 году могут вырасти на 1-2 процентных пункта

Текст: Анастасия Алексеевских
Ставки по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ могут увеличиться на 1-2 процентных пункта. В итоге в 2022 году ставки по потребкредитам могут достичь 21-22% годовых, по кредитным картам - 16-32%, по автоссудам - 11-17%, по ипотеке - 9-11%.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Сейчас, по данным финансового маркетплейса Банки.ру, ставки по потребкредитам в банках находятся на уровне 20% годовых, по кредитным картам - 15-30%, по автокредитам - 10-15%, по ипотеке - 8-9%.

Фото: iStock
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Аналитик аналитического центра Банки.ру Вадим Тихонов ожидает роста кредитных ставок уже в начале 2022 года: "Даже после очередного повышения ключевой ставки ЦБ сразу на до 8,5% годовых возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется, поэтому ставки по кредитам будут расти и в начале 2022 года".

Главная интрига в том, достигнут ли ипотечные ставки двузначных уровней, на которых уже давно находятся ставки по всем остальным кредитам для населения, считает Тихонов.

"Рост ключевой ставки ЦБ выступает главным фактором повышения кредитных ставок банков. При этом финансовые организации поднимают свои ставки заблаговременно, если ожидают повышения от ЦБ. В то же время, ставки в цикл снижения ключевой ставки по кредитным продуктам снижались не слишком заметно, оставаясь в большинстве на двузначном уровне. Исключение составляла лишь ипотека. Поэтому сейчас рост ставок будет наиболее заметен именно в ипотеке, а в других продуктах ставки и без того оставались высокими все это время", - полагает он. Если отбросить программы льготной ипотеки, то уровень средней ипотечной ставки в топ-15 банков в среднесрочной перспективе может достигнуть 10-10,5%, добавил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По прогнозам Тихонова, в первом квартале 2022 года состоится еще одно-два повышения ключевой ставки Банка России, что повлечет дальнейший рост кредитных ставок. Управляющий директор по продуктовому портфелю "Кредиты" УБРиР Любовь Торопицына отметила, что рост кредитных ставок будет продолжаться вплоть до середины 2022 года, после чего банки зафиксируют их уровень.

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