Суд прекратил дело москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца

Ситуация, увы, достаточно типичная для семейных ссор. Типичной была и реакция правоохранителей. В полиции посчитали, что женщина превысила пределы самообороны. Поэтому против нее было возбуждено дело по статье 114 УК, наказывающей за причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. По мнению полиции, женщина неправильно оценила степень опасности и избрала несоизмеримый способ защиты, хотя имела возможность сопротивляться физически без оружия.

Согласно принятым в судебной практике подходам, для признания самообороны правомерной, необходимо доказать, что человек имел все основания испугаться. Закон разрешает защищать свою жизнь всеми способами. Однако суды и правоохранители крайне строго подходят к оценке обстоятельств. Нередко следователи вообще не принимают аргументы о самообороны и обвиняют либо в убийстве, либо в умышленном причинении вреда. В данном случае правоохранители все-таки признали, что женщина защищалась. Но, по мнению полиции, женщина не должна была настолько пугаться мужа. Мол, да, страшно, но не смертельно страшно. Так что для самозащиты она должны была выбрать менее кровопролитный способ, например, ударить скалкой или поварешкой. Такая правовая логика не бесспорна, но в умах правоохранителей побеждает именно она.

Как бы то ни было, в суде подсудимая и потерпевший помирились и попросили прекратить дело. Прокурор возражал, апеллируя к целям исправления подсудимой. Но судья посчитал его согласие необязательным: женщина ранее не судима, чистосердечно раскаялась, извинилась и загладила причиненный вред.