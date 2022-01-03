Новости

Террористы ИГ напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие 11:05
Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года 10:59
В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора 10:42
Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ 10:32
Суд прекратил дело москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца 10:26
Мантуров рассказал о возможности производства иностранных вакцин в России 10:00
Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади 09:42
Тест на логику: проверьте уровень мышления вашего ребенка 09:30
Экономист оценил первые торги 2022 года и назвал справедливый курс рубля 09:23
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19 08:31
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой 08:20
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом 05:22
АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров 05:00
Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов 03:47
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей 03:45
Синоптики предупредили о морозах и снегопаде в Москве 5 января 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 10:26
Рубрика: Происшествия

Суд прекратил дело москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца

Текст: Владислав Куликов
Мировой суд Бутырского района прекратил дело москвички, которая ножом защищалась от ревнивого мужчины. Об этом сообщает РИА Новости. Как сказано в материалах дела, на которые ссылается агентство, конфликт произошел на почве ревности. Мужчина угрожал убийством, прижал девушку к стене и начал душить. Женщина дотянулась до кухонного ножа и ударила мужа. Мужчина был тяжело ранен, но остался жив.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Ситуация, увы, достаточно типичная для семейных ссор. Типичной была и реакция правоохранителей. В полиции посчитали, что женщина превысила пределы самообороны. Поэтому против нее было возбуждено дело по статье 114 УК, наказывающей за причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. По мнению полиции, женщина неправильно оценила степень опасности и избрала несоизмеримый способ защиты, хотя имела возможность сопротивляться физически без оружия.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций

Согласно принятым в судебной практике подходам, для признания самообороны правомерной, необходимо доказать, что человек имел все основания испугаться. Закон разрешает защищать свою жизнь всеми способами. Однако суды и правоохранители крайне строго подходят к оценке обстоятельств. Нередко следователи вообще не принимают аргументы о самообороны и обвиняют либо в убийстве, либо в умышленном причинении вреда. В данном случае правоохранители все-таки признали, что женщина защищалась. Но, по мнению полиции, женщина не должна была настолько пугаться мужа. Мол, да, страшно, но не смертельно страшно. Так что для самозащиты она должны была выбрать менее кровопролитный способ, например, ударить скалкой или поварешкой. Такая правовая логика не бесспорна, но в умах правоохранителей побеждает именно она.

Как бы то ни было, в суде подсудимая и потерпевший помирились и попросили прекратить дело. Прокурор возражал, апеллируя к целям исправления подсудимой. Но судья посчитал его согласие необязательным: женщина ранее не судима, чистосердечно раскаялась, извинилась и загладила причиненный вред.

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году
Венгерский эксперт Кохан предложил Западу наладить отношения с Москвой
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств