Суданский премьер-министр ушел в отставку

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок уходит в отставку. Во главе кабинета министров он пробыл два года.

"Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства", - передает РИА Новости фрагмент телеобращения Хамдока к гражданам.

Уходя с поста, он призвал все политические силы страны к диалогу.