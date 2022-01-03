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03.01.2022 00:41
Рубрика: В мире

Суданский премьер-министр ушел в отставку

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок уходит в отставку. Во главе кабинета министров он пробыл два года.

Фото: AFP
В Судане сто демонстрантов пострадали в ходе беспорядков

"Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства", - передает РИА Новости фрагмент телеобращения Хамдока к гражданам.

Уходя с поста, он призвал все политические силы страны к диалогу.

В мире Африка Судан

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