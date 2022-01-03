Сухопутные войска получат более 400 единиц бронетанковой техники

Военное ведомство сообщило о том, что Сухопутные войска в этом году получат свыше 400 единиц бронетанковой техники. Как уточняет ТАСС, в соединения и части поступят современные и модернизированные образцы боевой техники, которые хорошо зарекомендовали себя в разных климатических зонах.

"В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны России.

Ранее также сообщалось, что в 2022 году в Сухопутных войсках запланировано десять совместных международных учений. В том числе шесть учений будут проведены за пределами России.