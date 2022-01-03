Террористы ИГ напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие

Террористы из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) атаковали армейскую колонну в Сирии. Как передает агентство SANA, боевики открыли огонь по военному автобусу в 50 км от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса, пятеро солдат погибли, еще двадцать получили ранения.

Как отмечается, нападение, во время которого террористы использовали ракету и 23-миллиметровые орудия, произошло в воскресенье вечером.

Как обращают внимание СМИ, в последнее время участились атаки боевиков ИГ на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, при этом базируются они, по данным агентства, на территории, находящейся под контролем американских сил.