Толкин: Все началось одновременно со мной. К 130-летию создателя "Властелина колец"

Новости

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом 05:22
АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров 05:00
Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов 03:47
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей 03:45
Синоптики предупредили о морозах и снегопаде в Москве 5 января 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
Российских туристов предупредили о непогоде в Хургаде 01:06
В РПЦ не считают присоединение африканских приходов вторжением в Африку 01:05
С этого года установке подлежат только умные счетчики электричества 01:00
Суданский премьер-министр ушел в отставку 00:41
В Израиле одобрена 4-я доза вакцины для пожилых людей и медиков 02.01.2022
Шестеркин отразил все 38 бросков и был признан второй звездой матча НХЛ 02.01.2022
В Гаити произошло покушение на премьер-министра 02.01.2022
В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикроном" 02.01.2022
В Азербайджане пограничник застрелил троих сослуживцев 02.01.2022
Астроном назвал доступные взору в Крыму в 2022 году небесные явления 02.01.2022
Более 484 тыс. военнослужащих прошли ревакцинацию 02.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
03.01.2022 07:00
Рубрика: Культура

Толкин: Все началось одновременно со мной. К 130-летию создателя "Властелина колец"

Текст: Наталья Лебедева
Сегодня, 3 января, настоящему чародею, умеющему заклинать слова, и властелину фантастических миров Джону Рональду Руэлу Толкину исполнилось бы 130 лет. Выдающийся писатель, филолог, лингвист, исследователь, преподаватель англосаксонского и английского языков и литературы в нескольких колледжах и Оксфордском университете. Но во всем мире его знают как создателя особого жанра - "высокого фэнтези". Его "Хоббит, или Туда и обратно", "Властелин колец" и "Сильмариллион" вошли в историю не только литературы, но и мирового кинематографа.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Романы Толкина вышли в 30-х годах прошлого века, но настоящий успех пришел к нему лишь 30 лет спустя, когда фэнтезийная эпопея "Властелин колец" была опубликована в США. И вот уже более полувека книги Толкина заставляют миллионы читателей по всему миру наряжаться в странные одежды, называться вымышленными именами и сражаться на мечах. Романтика битв, притягательная сила странствий и волшебных приключений никого просто так не отпускает. Экранизация одной из главных книг XX века лишь подогрела интерес к интеллектуальным играм оксфордского профессора.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
В США назвали национальным наследием эпизоды "Властелина колец" и "Звездных войн"

С раннего детства будущего писателя манили древние языки. Сначала он выучил древнеанглийский, затем увлекся изучением валлийского, древненорвежского, финского и готского. Кончилось все тем, что он стал придумать свои. Так появились "эльфийские" языки, вокруг которых потом вырос целый мир Средиземья, или как его называл сам Толкин, легендариум, с его эльфами, хоббитами, волшебниками, орками, гигантами, троллями и речными духами.

Секреты великого ученого и писателя не разгаданы до сих пор. И новые поколения читателей восторженно бросаются в омут его фантастического мира в поисках ответов, зная, что пути назад не будет. Однако о том, что вас ждет в мире Толкина, писатель сам рассказывал в своих дневниках, письмах, записях и книгах. Вот лишь несколько цитат из его письма, которое Толкин в 1951 году написал Мильтону Уолдману из издательства Collins, объясняя, почему все его три романа надо публиковать только вместе. Готовы к неожиданным открытиям? Тогда прочитаем то письмо.

"Если говорить о том, когда и как это сочинялось и разрасталось, все это началось одновременно со мной, - хотя не думаю, что это кому-то интересно, кроме меня самого. Я имею в виду, что не помню такого периода в моей жизни, когда бы я это все не созидал. Многие дети придумывают или по крайней мере берутся придумывать воображаемые языки. Сам я этим развлекаюсь с тех пор, как научился писать. Вот только перестать я так и не перестал…"

"Но страстью столь же основополагающей для меня ab initio (в переводе с латинского - от начала) был миф (не аллегория!) и волшебная сказка, и в первую очередь - героическая легенда на грани волшебной повести и истории, которых, на мой вкус, в мире слишком мало (в пределах моей досягаемости)…"

Фото: kinopoisk.ru

"Только не смейтесь! Но некогда (с тех пор самонадеянности у меня поубавилось) я задумал создать цикл более-менее связанных между собою легенд - от преданий глобального, космогонического масштаба до романтической волшебной сказки; так, чтобы более значительные основывались на меньших в соприкосновении своем с землей, а меньшие обретали великолепие на столь обширном фоне; цикл, который я мог бы посвятить просто стране моей, Англии. Ему должны быть присущи желанные мне тон и свойства: нечто холодное и ясное, что дышит нашим "воздухом". <…> обладая (если бы я только сумел этого достичь) той волшебной, неуловимой красотой, которую некоторые называют кельтской (хотя в подлинных произведениях древних кельтов она встречается редко). Эти легенды должны быть "возвышенны", очищены от всего грубого и непристойного и соответствовать более зрелому уму земли, издревле проникнутой поэзией. <…> Циклы должны быть объединены в некое грандиозное целое - и, однако, оставлять место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Вот абсурд!"

Фото: kinopoisk.ru
В новом "Властелине колец" хоббиты станут афроамериканцами и азиатами

"Слово "магия" я использовал не вполне последовательно; эльфийская королева Галадриэль даже вынуждена объяснять хоббитам, что они ошибочно употребляют это слово как для обозначения уловок Врага, так и действий эльфов. <…> Однако эльфы призваны (в моих историях) продемонстрировать разницу. Их "магия" - это Искусство, освобожденное от многих его человеческих ограничений: более легкое и непринужденное, более живое, более полное…"

Фото: kinopoisk.ru

"Тон и стиль "Хоббита", в общем и целом, иной, объясняется тем (с точки зрения происхождения), что это произведение воспринималось мною как материал из грандиозного цикла, который можно обработать в виде "волшебной сказки" для детей…"

"Продолжение, "Властелин Колец", - самая объемная и, хотелось бы надеяться, пропорционально лучшая часть всего цикла, все это дело завершает: я попытался включить в роман и довести до логического разрешения все элементы и мотивы предшествующего материала: эльфов, гномов, Королей Людей, героических "патриархально-эпических" всадников, орков и демонов, ужасы слуг Кольца и некромантии, и неизъяснимый ужас Темного Трона, а что до стиля - будничную разговорность хоббитской речи, поэзию и самый что ни на есть возвышенный прозаический слог. Нам предстоит увидеть низвержение последнего воплощения Зла, уничтожение Кольца, окончательный уход эльфов и возвращение истинного Короля в величии своем, которому предстоит принять Владычество над людьми…"

"Властелин Колец" невозможно "втиснуть" в абзац-другой, пусть даже весьма пространные… Книга начата в 1936 году, и все ее части переписывались по много раз. Едва ли хоть одно из ее 600 000 слов осталось непродуманным. Тщательно взвешивалось местоположение, размер, стиль и отношение к целому любой черты, главы, эпизода. Я говорю это не похвальбы ради... А сказать я пытаюсь вот что: существенно менять текст я не могу. Я роман закончил, "из сердца вон", так сказать; труд был колоссальный; так что пусть выстоит или падет таким, каков есть".

Культура Литература Фильмы по произведениям Толкина РГ-Фото

Главное сегодня

Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
Захарова: Британия финансирует раскачку внутриполитической ситуации в РФ
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей
В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикроном"
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года