Три профессии, которые можно быстро получить в 40+ и начать зарабатывать

Вы знаете, что такое рескиллинг и апскиллинг? Это переобучение и получение новых знаний.

Ученые Высшей школы экономики выдали прогноз - уже в самом ближайшем будущем человеку за свою жизнь придется освоить не менее 7-8 профессий. Много? Наверное. А что, если начать прямо сейчас? Что предлагается на рынке сегодня взрослым людям, которые хотят поучиться чему-то новому и востребованному?

Тьютор

Это нечто среднее между воспитателем, учителем, мамой и няней. Иными словами, это человек, который помогает ребенку в самых разных вопросах - научиться открывать книгу, складывать учебники в портфель, добраться до школы, сделать уроки… Но только в определенные дни и часы.

Есть вузы, которые предлагают курсы повышения квалификации тьюторов для детей с аутизмом и другими расстройствами. На учебу берут как людей с высшим образованием, так и со средним. Не важно, что вы заканчивали, машиностроительный техникум или гуманитарный университет (хотя документы об окончании курсов все же будут отличаться). Обычно это 72 часа обучения, цена - от 12-13 тысяч. Получить новые знания можно, к примеру, в МГППУ.

Сколько зарабатывает тьютор? Оплата чаще всего почасовая, в Москве это 200-300 рублей в час. Если случай сложный, то может быть и 400 рублей в час. Но не стоит обольщаться, что на такой работе можно сильно обогатиться, просиживая с ребенком сутки напролет. Три-четыре часа в день - и отдых вам будет просто необходим.

Клиенты иногда просят у соискателей еще и диплом о педобразовании. Но они, увы, не знают, что будущих педагогов не учили и не учат работать с особенными детьми, если, конечно, речь не идет о дефектологических факультетах. А если бы знали, то, прежде всего, обращали бы внимание на личные качества соискателя. Для сопровождения такого ребенка нужны терпение, выдержка, сострадание и умение не нарушать личные границы ребенка.

Бьюти-специалист

Это мастера, которые делают, к примеру, маникюр, педикюр, шугаринг, наращивание ресниц. Теперь есть даже профессия бровиста (тот, кто "рисует", корректирует брови). К слову, бровистом можно стать всего за два дня. А вот маникюру, педикюру придется учиться дольше. Обучение обычно длится 3-4 недели. Цена - до 50 тысяч за курс. И делать это лучше не по видеоурокам, а очно.

Сколько будете зарабатывать? В Москве - до 70-80 тысяч рублей в месяц. Но профессия требует определенных личных качеств - надо уметь и хотеть общаться с людьми.

Отправляем вопрос в одну из крупных бьюти-школ: "Можно ли поучиться на курсах маникюра человеку, скажем, 50 лет и есть ли шансы потом найти работу?". Буквально через пять минут получаем по электронной почте ответ: "Конечно, возраст не имеет значения. Наши ученики всех возрастов осваивают профессию и устраиваются на работу. Сложностей пока ни у кого не было, приходите".

Менеджер в киберспорте

И это не только для тех, кто живет в сети. Но есть нюанс. Как рассказали "РГ" в РАНХиГС, где готовят будущих менеджеров в киберспорте, гораздо важнее иметь базовые знания в области менеджмента, а "преподаватели дают модули с учетом специфики киберспорта". Поэтому, если человеку знакомы понятия планирования, маркетинга и так далее, освоить программу будет по силам. Интерес к компьютерным играм стабильно растет, поэтому стали нужны специалисты в управлении этой сферой.

Что предлагают вузы, такие, как РАНХиГС, Финансовая Академия при Правительстве РФ? Например, курсы до 6 недель, цена - около 60 тысяч. Есть дешевле: 72 часа за 30 тысяч рублей.

Возьми на заметку

Сегодня предлагается очень много курсов повышения квалификации для педагогов: школа меняется и требует от учителя совершенно новых знаний. В Московском городском педуниверситете рассказали, что в 2021 году самыми востребованными были программы, посвященные повышению уровня экспертности в сфере образования, использованию дистанционных технологий и развитию у школьников функциональной грамотности. Все они идут онлайн и стоят около тысячи рублей за курс.