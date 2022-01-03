Увеличено максимальное пособие по безработице

Максимальное пособие по безработице с 1 января увеличено до размера нового МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и составляет 12792 рубля. Минимальное пособие по безработице осталось прежним - в размере 1,5 тысячи рублей. Условия для назначения этих выплат не изменились. В максимальном размере пособие начисляется в первые три месяца потерявшим постоянную работу гражданам, которые в течение года встали на учет в центре занятости. Сумма выплаты зависит от среднего заработка и составляет 75% от него, но не больше 12792 рублей в первые три месяца. В следующие три месяца, а для предпенсионеров - четыре месяца, пособие по безработице выплачивается в размере 60% от среднего заработка, но не более 5 тысяч рублей. Затем оно устанавливается в минимальном размере, в таком же с первых дней признания безработными его получают граждане, которые прежде вообще не работали по трудовому договору, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.

Также с этого года изменились принципы расчета пособия по безработице. Период, за который учитывается доход теперь можно сдвигать или продлевать в пользу безработного. То есть, как и ранее, средний заработок исчисляется за последние три месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления в службу занятости. Однако, может так получится, что в каком-то из этих трех месяцев дохода не было: например, человек получил зарплату не в полном объеме из-за простоя производства или из-за болезни. В этом случае месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев - сам период сдвигать: то есть средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному.

При расчете среднего заработка в доходе теперь должны учитываться все виды выплат, предусмотренные в организации, независимо от их источников, на которые работодателем отчисляются взносы на обязательное пенсионное страхование. Для работников с ненормированным графиком работы и для тех, кто работает неполный день или неполную рабочую неделю, средний заработок посчитают по среднему дневному доходу.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях пособие по безработице выплачивается с учетом повышающего коэффициента.