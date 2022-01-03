Увеличено максимальное пособие по безработице

Также с этого года изменились принципы расчета пособия по безработице. Период, за который учитывается доход теперь можно сдвигать или продлевать в пользу безработного. То есть, как и ранее, средний заработок исчисляется за последние три месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления в службу занятости. Однако, может так получится, что в каком-то из этих трех месяцев дохода не было: например, человек получил зарплату не в полном объеме из-за простоя производства или из-за болезни. В этом случае месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев - сам период сдвигать: то есть средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному.
При расчете среднего заработка в доходе теперь должны учитываться все виды выплат, предусмотренные в организации, независимо от их источников, на которые работодателем отчисляются взносы на обязательное пенсионное страхование. Для работников с ненормированным графиком работы и для тех, кто работает неполный день или неполную рабочую неделю, средний заработок посчитают по среднему дневному доходу.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях пособие по безработице выплачивается с учетом повышающего коэффициента.