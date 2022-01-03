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03.01.2022 14:00
Рубрика: Происшествия

В 2022 году МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде

Текст: Владислав Куликов

В МЧС сообщили, что с 1 марта нынешнего года ведомство начнет предоставлять в электронном виде государственные услуги по регистрации и освидетельствованию маломерных судов. Также в электронном виде будет предоставляться услуга по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Как передает РИА Новости, уже утверждены новые административные регламенты предоставления государственных услуг. Соответствующий приказы зарегистрированы Минюстом.

Как подчеркивают в ведомстве, нововведение позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России. "К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов", - говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается информагентство.

Напомним, под маломерным судном, согласно закону, понимается судно, длина которого не должна превышать 20 метров и общее количество людей на котором не должно превышать 12 человек. Пользование маломерным судном разрешается после его регистрации в органах Государственной инспекции по маломерным судам, нанесения по установленным правилам регистрационного номера на борту и прохождения технического освидетельствования с отметкой в судовом билете. Зарегистрировать судно необходимо в течение одного месяца после приобретения.

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