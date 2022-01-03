В 2022 году МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде

В МЧС сообщили, что с 1 марта нынешнего года ведомство начнет предоставлять в электронном виде государственные услуги по регистрации и освидетельствованию маломерных судов. Также в электронном виде будет предоставляться услуга по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами.

Как передает РИА Новости, уже утверждены новые административные регламенты предоставления государственных услуг. Соответствующий приказы зарегистрированы Минюстом.

Как подчеркивают в ведомстве, нововведение позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России. "К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов", - говорится в сообщении ведомства, на которое ссылается информагентство.

Напомним, под маломерным судном, согласно закону, понимается судно, длина которого не должна превышать 20 метров и общее количество людей на котором не должно превышать 12 человек. Пользование маломерным судном разрешается после его регистрации в органах Государственной инспекции по маломерным судам, нанесения по установленным правилам регистрационного номера на борту и прохождения технического освидетельствования с отметкой в судовом билете. Зарегистрировать судно необходимо в течение одного месяца после приобретения.