В Берлине анонсировали встречу внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции

Встреча внешнеполитических советников России, Германии и Франции состоится на этой неделе. Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, советник канцлера Йенс Плётнер встретится с российским и французским коллегами. При этом Хебештрайт отказался назвать конкретную дату.

На этой неделе также должна состояться встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции и Украины, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправится в Вашингтон. Как ожидается, глава МИД обсудит в США климатическую тематику, ситуацию на Украине и предстоящие многосторонние диалоговые форматы с Россией.