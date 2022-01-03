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03.01.2022 17:51
Рубрика: Власть

В Кремле прояснили вопрос о саммите лидеров стран "ядерной пятерки"

Текст: Татьяна Замахина

Саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов Совбеза ООН все еще необходим", - сказал представитель Кремля. Ранее такой саммит был предложен Владимиром Путиным.

Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.

Ранее лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ был опубликован на сайте Кремля. "В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - убеждены лидеры. Ядерные вооружения, говорится в документе, должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны, и их распространение нужно предотвратить.

Захарова: Заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по инициативе Москвы
Власть Работа власти Внешняя политика Ядерная безопасность

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