В Москве продают банку огурцов за 100 миллионов рублей

В Зеленограде житель продает банку венгерских огурцов за 100 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте "Авито".

По данным объявления, высокая стоимость банки связана с тем, что венгерские огурцы были произведены в 1986 году. Как объясняет владелец, "закатку" он нашел, разбирая запасы в подвале. А высокая цена, по его словам, связана с тем, что это

историческая ценность и хороший предмет для коллекции. Тем более, что второго такого экземпляра в мире, вероятно, нет. Содержимое не пригодно для употребления в пищу.

Единственный недостаток - плохая сохранность этикетки, поскольку она местами отклеилась.