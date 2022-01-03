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03.01.2022 12:13
Рубрика: Власть

В начале года пройдут учения стратегических ядерных сил России

Текст: Владислав Куликов
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В начале 2022 года планируется провести стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседников, близких к Минобороны России.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации. Стратегические командно-штабные учения с участием ядерной триады, как правило, проводятся ежегодно в конце "военного" учебного года. В рамках этих учений, обычно, производится несколько учебных пусков баллистических ракет. По планам в рамках учений подводный ракетоносец Северного флота производит пуск межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает баллистические ракеты по цели на полигоне Чижа на севере России.

Также выполняется учебно-боевой пуск межконтинентальных баллистических ракет с самолетов Дальней авиации ВКС России.

Также СМИ напоминают, что 21 декабря прошлого года на расширенном заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2022 году планируется провести СКШУ "Восток" и "Гром".

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