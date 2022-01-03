В Подмосковье скончались несколько человек от отравления алкоголем

В Балашихе задержаны двое местных жителей, подозреваемых в продаже контрафактного алкоголя, которым, как предполагается, отравились несколько человек.

Как рассказали в Главном управлении СК России по Московской области, 2 января этого года в одной из квартир в Балашихе обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Из той же квартиры был госпитализирован в бессознательном состоянии его знакомый.

"В ходе осмотра места следователями изъята канистра со спиртосодержащей продукцией, - говорится в сообщении подмосковного управления Следственного комитета России. - Помимо этого, из другой квартиры также расположенной в г.о. Балашихе госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Оба скончались в результате отравления неустановленном веществом. В результате осмотра их квартиры также изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией".

Было возбуждено уголовное дело. Как выяснили следователи, все канистры куплены в одном месте. Были установлены предполагаемые продавец и производитель алкогольной отравы. Подозреваемые задержаны. Планируется предъявить им обвинения в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трёх человек.