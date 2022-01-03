В Роспотребнадзоре указали срок жизни "прошлогодних» салатов"

В Роспотребнадзоре объяснили, что делать с "прошлогодними" салатами. На своей странице в Instagram ведомство напомнило, что срок годности салата зависит от рецепта, поскольку в салатах смешиваются продукты с разной стойкостью хранения. Отмечается, что майонез или другой соус ускоряют размножение микробов.

Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления, подчеркивают в Роспотребнадзоре. В качестве общей рекомендации ведомство советует любой салат между застольями держать в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов со знаком плюс. И заправлять соусом непосредственно перед подачей на стол.

При этом отмечается, что самый короткий срок жизни у салатов с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки - всего 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов также относятся к скоропортящиеся. Даже без добавления соусов они могут храниться не больше 12 часов.

Салаты из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса, птицы, копченостей, салаты и винегреты из вареных овощей могут сохранять свежесть порядка 18 часов, но после заправки - только 12. Настоящие салатные "долгожители" - салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей. Их срок жизни порядка 36 часов.

Накануне праздников петербургский "Водоканал" обратился к горожанам с просьбой не смывать новогодние салаты в канализацию. Коммунальщики напомнили, что это может вызвать засор канализации и испортить праздники как жильцам, так и сотрудникам коммунальных служб.