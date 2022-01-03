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03.01.2022 02:00
Рубрика: Экономика

В России вводится налоговый вычет за занятия спортом

Текст: Роман Маркелов
С 1 января у граждан появилась возможность претендовать на налоговый вычет из НДФЛ при занятиях спортом. Непосредственно заявить право на такой вычет можно будет с января 2023 года за занятия спортом в течение 2022 года. Это можно будет сделать самостоятельно, направив декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или подав ее на бумаге в свою налоговую инспекцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Физлица смогут вернуть 13% от суммы, потраченной на спортивные и оздоровительные услуги, уточняют в ФНС. Перечень организаций и ИП, предоставляющих услуги, за которые граждане могут получить вычет, размещен на сайте Минспорта. В него вошли 3836 организаций.

Фото: Сергей Михеев
Налоговые вычеты с 1 января 2022 года оформить будет проще

Вычет можно получить и на себя, и на своих несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). Верхняя планка размера налогового вычета ограничена 120 тысячами рублей за календарный год, то есть максимально налогоплательщик сможет вернуть 15,6 тысячи рублей. Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и фискальный чек.

Обратиться за оформлением налогового вычета по фактическим расходам в 2022 году можно будет и к работодателю, предоставив специальное уведомление из налоговой инспекции. Работодатель не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока не выплатит всю сумму вычета.

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился налоговый вычет для людей, занимающихся физкультурой и спортом, были приняты по поручению президента. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов.

Экономика Финансы Налоги Налоговые вычеты

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