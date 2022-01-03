В России за сутки выявили минимальное с 17 июня число случаев COVID-19

COVID-19 оставляет характерныеизменения в легких, и КТ остаетсяважным средством диагностики Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В России за сутки выявили 16343 случая заражения коронавирусом. Это минимальное значение с 17 июня прошлого года, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что у 7% пациентов болезнь не имела клинических проявлений.

Кроме того, за сутки полностью выздоровели 24037 человек.

За все время пандемии в России было зафиксировано более 10,5 млн случаев коронавируса в 85 регионах, более 311 тысяч человек скончались, 9,5 млн пациентов выздоровели.