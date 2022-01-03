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03.01.2022 01:05
Рубрика: Общество

В РПЦ не считают присоединение африканских приходов вторжением в Африку

Текст: Елена Яковлева
В Русской православной церкви указывают на вынужденный характер своего прихода на каноническую территорию Александрийского патриархата, отмечая, что присоединение сотни африканских приходов - ответ на просьбы самих верующих.

- Речь не идет ни о каком вторжении, речь не идет о том, что мы как-либо хотели ослабить Александрийский патриархат. Речь идет просто о том, чтобы дать возможность православным верующим, как русскоязычным, так и говорящим на языках Африки, как белым, так и черным, всем, кто не желает ассоциироваться с расколом, иметь общение с канонической православной церковью и получать от канонических священников святое причастие и другие таинства, - пояснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

РПЦ будет вести переговоры с иерархами Александрийской православной церкви

По его словам, Русская православная церковь не стала бы входить в Африку, если бы не настойчивые просьбы африканского духовенства, обратившегося к ней вскоре после того, как патриарх Александрийский Феодор поддержал украинских раскольников.

- Первое такое обращение было сделано два года назад, и мы терпеливо ждали, мы не отвечали на это обращение, мы изучали обращения тех клириков, которые подали нам прошения, мы посылали различные сигналы Александрийскому патриарху о том, что мы не хотели бы вступать на территорию Африки, - цитирует Илариона агентство "Интерфакс".

Но после того, как все эти предложения были отвергнуты, а Александрийский патриарх показал, что не собирается менять свою позицию по Украине, то "что нам оставалось делать", сказал митрополит.

Сейчас в состав Русской православной церкви приняты 102 священнослужителя из восьми стран Африки. Однако, по словам Илариона, есть и другие священнослужители, желающие присоединиться к РПЦ. " И мы тоже их будем принимать", - уточнил митрополит.

Общество Религия

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