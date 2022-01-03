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Рубрика: Культура

Вице-спикер ГД призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Агентство "Москва" Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перезахоронить тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее, а также перенести некрополь у Кремлевской стены.

Фото: youtube.com/ Илья Андреев
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Речь о мемориальном кладбище с могилами Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Леонида Брежнева и других военных и политических деятелей СССР.

Чернышов, которого цитирует РИА Новости, заявил, что размещение такого кладбища на Красной площади - это "кощунственно". Согласно его убеждению, оно должно находиться "не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов".

Он добавил, что тело Ленина при это не покоится "согласно всем нормам - даже просто - морали". При этом вождь пролетариата, добавил Чернышов, не хотел, чтобы его выставляли на обозрение "как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы".

"Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений", - резюмировал политик.

По его словам, данные захоронения являются издевательством над людьми, да и лидерам СССР пора "наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами".

Споры о необходимости захоронения Ленина и закрытии усыпальницы продолжаются больше 30 лет. ЛДПР не раз вносила законопроекты на эту тему. Лидер фракции Владимир Жириновский ранее предлагал кремировать тело вождя пролетариата.

Коммунисты традиционно выступают резко против таких идей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напоминал, что мавзолей возник по воле граждан советской страны. Кроме того, он связан с ключевыми событиями советской эпохи и охраняется ЮНЕСКО. Лидер компартии также не раз опровергал, что Ленин отдавал в завещании распоряжения по поводу захоронения своего тела.

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