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03.01.2022 21:02
Рубрика: Власть

За сутки 27 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 27 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 46,3 тысячи человек.

Кроме того, свыше 157,8 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 399 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 697 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 688 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у четырех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 13 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 179 сотрудников.

До 1 387 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся чуть больше тысячи человек, 184 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, свыше 11,7 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 485 254 человека, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С. К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 1012 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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