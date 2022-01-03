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03.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 343 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 343 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 1341
  • 2 Москва 1335
  • 3 Московская область 1180
  • 4 Челябинская область 445
  • 5 Свердловская область 445
  • 6 Краснодарский край 432
  • 7 Пермский край 401
  • 8 Иркутская область 390
  • 9 Приморский край 369
  • 10 Алтайский край 351
  • 11 Красноярский край 350
  • 12 Ленинградская область 330
  • 13 Хабаровский край 307
  • 14 Омская область 299
  • 15 Новосибирская область 293
  • 16 Кемеровская область 292
  • 17 Ростовская область 290
  • 18 Республика Башкортостан 244
  • 19 Волгоградская область 236
  • 20 Воронежская область 234
  • 21 Нижегородская область 232
  • 22 Самарская область 231
  • 23 Саратовская область 221
  • 24 Владимирская область 218
  • 25 Пензенская область 215
  • 26 Ставропольский край 213
  • 27 Ярославская область 211
  • 28 Тульская область 210
  • 29 Кировская область 195
  • 30 Архангельская область 189
  • 31 Брянская область 187
  • 32 Тюменская область 183
  • 33 Тамбовская область 181
  • 34 Тверская область 179
  • 35 Астраханская область 169
  • 36 Калининградская область 164
  • 37 Республика Бурятия 154
  • 38 Новгородская область 141
  • 39 Республика Коми 140
  • 40 Белгородская область 139
  • 41 Томская область 135
  • 42 Ивановская область 134
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 132
  • 44 Амурская область 124
  • 45 Курганская область 115
  • 46 Забайкальский край 113
  • 47 Оренбургская область 112
  • 48 Калужская область 110
  • 49 Псковская область 105
  • 50 Орловская область 105
  • 51 Мурманская область 96
  • 52 Рязанская область 96
  • 53 Республика Дагестан 96
  • 54 Республика Татарстан 95
  • 55 Республика Саха (Якутия) 93
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 57 Липецкая область 90
  • 58 Республика Крым 90
  • 59 Ульяновская область 81
  • 60 Вологодская область 75
  • 61 Курская область 73
  • 62 Республика Адыгея 70
  • 63 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 64 Карачаево-Черкесская Республика 61
  • 65 Севастополь 60
  • 66 Республика Мордовия 59
  • 67 Республика Ингушетия 57
  • 68 Республика Карелия 56
  • 69 Республика Чувашия 56
  • 70 Удмуртская Республика 54
  • 71 Республика Хакасия 50
  • 72 Чеченская Республика 48
  • 73 Республика Марий Эл 42
  • 74 Костромская область 33
  • 75 Еврейская автономная область 23
  • 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
  • 77 Сахалинская область 18
  • 78 Камчатский край 16
  • 79 Республика Калмыкия 15
  • 80 Смоленская область 12
  • 81 Республика Алтай 9
  • 82 Республика Тыва 9
  • 83 Магаданская область 6
  • 84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 554 309 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  1. Ненецкий автономный округ 0%
  2. Смоленская область 0,01%
  3. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%
За последние сутки подтверждено 835 смертей
  1. Москва 70
  2. Санкт-Петербург 55
  3. Московская область 43
  4. Красноярский край 37
  5. Нижегородская область 29
  6. Челябинская область 28
  7. Свердловская область 24
  8. Алтайский край 24
  9. Воронежская область 23
  10. Республика Чувашия 22
  11. Республика Крым 21
  12. Брянская область 18
  13. Волгоградская область 18
  14. Самарская область 18
  15. Ставропольский край 17
  16. Ростовская область 16
  17. Краснодарский край 15
  18. Тюменская область 15
  19. Иркутская область 15
  20. Новосибирская область 14
  21. Рязанская область 13
  22. Республика Башкортостан 13
  23. Тульская область 12
  24. Пермский край 11
  25. Саратовская область 11
  26. Ульяновская область 11
  27. Ивановская область 10
  28. Вологодская область 10
  29. Омская область 10
  30. Астраханская область 9
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 9
  32. Республика Бурятия 9
  33. Орловская область 8
  34. Тамбовская область 8
  35. Ярославская область 8
  36. Оренбургская область 8
  37. Белгородская область 7
  38. Липецкая область 7
  39. Пензенская область 7
  40. Республика Хакасия 7
  41. Забайкальский край 7
  42. Новгородская область 6
  43. Кабардино-Балкарская Республика 6
  44. Республика Северная Осетия - Алания 6
  45. Курская область 5
  46. Смоленская область 5
  47. Псковская область 5
  48. Республика Татарстан 5
  49. Калужская область 4
  50. Тверская область 4
  51. Калининградская область 4
  52. Мурманская область 4
  53. Республика Мордовия 4
  54. Кемеровская область 4
  55. Республика Саха (Якутия) 4
  56. Приморский край 4
  57. Хабаровский край 4
  58. Сахалинская область 4
  59. Владимирская область 3
  60. Костромская область 3
  61. Республика Карелия 3
  62. Ленинградская область 3
  63. Удмуртская Республика 3
  64. Кировская область 3
  65. Севастополь 2
  66. Карачаево-Черкесская Республика 2
  67. Чеченская Республика 2
  68. Республика Марий Эл 2
  69. Курганская область 2
  70. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  71. Республика Алтай 2
  72. Томская область 2
  73. Республика Коми 1
  74. Республика Адыгея 1
  75. Республика Калмыкия 1
  76. Республика Дагестан 1
  77. Республика Ингушетия 1
  78. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 311 353 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 человек
  1. Москва 2291
  2. Воронежская область 1342
  3. Самарская область 1342
  4. Иркутская область 1216
  5. Нижегородская область 1027
  6. Владимирская область 894
  7. Санкт-Петербург 718
  8. Смоленская область 654
  9. Пермский край 649
  10. Ленинградская область 640
  11. Пензенская область 622
  12. Хабаровский край 593
  13. Алтайский край 567
  14. Свердловская область 547
  15. Московская область 509
  16. Тюменская область 466
  17. Челябинская область 447
  18. Красноярский край 425
  19. Ростовская область 405
  20. Томская область 391
  21. Астраханская область 376
  22. Краснодарский край 355
  23. Ставропольский край 341
  24. Республика Башкортостан 334
  25. Кемеровская область 334
  26. Оренбургская область 324
  27. Новосибирская область 318
  28. Ярославская область 316
  29. Амурская область 291
  30. Кировская область 261
  31. Вологодская область 244
  32. Волгоградская область 227
  33. Тульская область 200
  34. Ивановская область 186
  35. Калининградская область 185
  36. Тверская область 178
  37. Приморский край 173
  38. Белгородская область 170
  39. Курская область 164
  40. Удмуртская Республика 160
  41. Курганская область 158
  42. Республика Мордовия 154
  43. Калужская область 145
  44. Саратовская область 138
  45. Архангельская область 126
  46. Омская область 123
  47. Орловская область 116
  48. Забайкальский край 114
  49. Рязанская область 112
  50. Тамбовская область 112
  51. Ямало-Ненецкий автономный округ 112
  52. Республика Бурятия 104
  53. Брянская область 103
  54. Кабардино-Балкарская Республика 92
  55. Ульяновская область 92
  56. Республика Дагестан 89
  57. Республика Коми 86
  58. Республика Карелия 81
  59. Республика Саха (Якутия) 81
  60. Липецкая область 79
  61. Республика Крым 74
  62. Республика Тыва 67
  63. Ханты-Мансийский автономный округ 65
  64. Карачаево-Черкесская Республика 64
  65. Республика Северная Осетия - Алания 64
  66. Чеченская Республика 63
  67. Псковская область 61
  68. Республика Адыгея 56
  69. Камчатский край 51
  70. Мурманская область 50
  71. Республика Хакасия 50
  72. Республика Марий Эл 45
  73. Республика Чувашия 33
  74. Севастополь 31
  75. Республика Ингушетия 31
  76. Магаданская область 28
  77. Новгородская область 21
  78. Республика Калмыкия 19
  79. Республика Татарстан 19
  80. Республика Алтай 15
  81. Еврейская автономная область 9
  82. Сахалинская область 8
  83. Костромская область 7
  84. Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 548 076.

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