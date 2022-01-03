За сутки в России подтверждено 16 343 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1341

2 Москва 1335

3 Московская область 1180

4 Челябинская область 445

5 Свердловская область 445

6 Краснодарский край 432

7 Пермский край 401

8 Иркутская область 390

9 Приморский край 369

10 Алтайский край 351

11 Красноярский край 350

12 Ленинградская область 330

13 Хабаровский край 307

14 Омская область 299

15 Новосибирская область 293

16 Кемеровская область 292

17 Ростовская область 290

18 Республика Башкортостан 244

19 Волгоградская область 236

20 Воронежская область 234

21 Нижегородская область 232

22 Самарская область 231

23 Саратовская область 221

24 Владимирская область 218

25 Пензенская область 215

26 Ставропольский край 213

27 Ярославская область 211

28 Тульская область 210

29 Кировская область 195

30 Архангельская область 189

31 Брянская область 187

32 Тюменская область 183

33 Тамбовская область 181

34 Тверская область 179

35 Астраханская область 169

36 Калининградская область 164

37 Республика Бурятия 154

38 Новгородская область 141

39 Республика Коми 140

40 Белгородская область 139

41 Томская область 135

42 Ивановская область 134

43 Ханты-Мансийский автономный округ 132

44 Амурская область 124

45 Курганская область 115

46 Забайкальский край 113

47 Оренбургская область 112

48 Калужская область 110

49 Псковская область 105

50 Орловская область 105

51 Мурманская область 96

52 Рязанская область 96

53 Республика Дагестан 96

54 Республика Татарстан 95

55 Республика Саха (Якутия) 93

56 Кабардино-Балкарская Республика 90

57 Липецкая область 90

58 Республика Крым 90

59 Ульяновская область 81

60 Вологодская область 75

61 Курская область 73

62 Республика Адыгея 70

63 Республика Северная Осетия-Алания 70

64 Карачаево-Черкесская Республика 61

65 Севастополь 60

66 Республика Мордовия 59

67 Республика Ингушетия 57

68 Республика Карелия 56

69 Республика Чувашия 56

70 Удмуртская Республика 54

71 Республика Хакасия 50

72 Чеченская Республика 48

73 Республика Марий Эл 42

74 Костромская область 33

75 Еврейская автономная область 23

76 Ямало-Ненецкий автономный округ 22

77 Сахалинская область 18

78 Камчатский край 16

79 Республика Калмыкия 15

80 Смоленская область 12

81 Республика Алтай 9

82 Республика Тыва 9

83 Магаданская область 6

84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 554 309 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Ненецкий автономный округ 0% Смоленская область 0,01% Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03% За последние сутки подтверждено 835 смертей Москва 70 Санкт-Петербург 55 Московская область 43 Красноярский край 37 Нижегородская область 29 Челябинская область 28 Свердловская область 24 Алтайский край 24 Воронежская область 23 Республика Чувашия 22 Республика Крым 21 Брянская область 18 Волгоградская область 18 Самарская область 18 Ставропольский край 17 Ростовская область 16 Краснодарский край 15 Тюменская область 15 Иркутская область 15 Новосибирская область 14 Рязанская область 13 Республика Башкортостан 13 Тульская область 12 Пермский край 11 Саратовская область 11 Ульяновская область 11 Ивановская область 10 Вологодская область 10 Омская область 10 Астраханская область 9 Ханты-Мансийский автономный округ 9 Республика Бурятия 9 Орловская область 8 Тамбовская область 8 Ярославская область 8 Оренбургская область 8 Белгородская область 7 Липецкая область 7 Пензенская область 7 Республика Хакасия 7 Забайкальский край 7 Новгородская область 6 Кабардино-Балкарская Республика 6 Республика Северная Осетия - Алания 6 Курская область 5 Смоленская область 5 Псковская область 5 Республика Татарстан 5 Калужская область 4 Тверская область 4 Калининградская область 4 Мурманская область 4 Республика Мордовия 4 Кемеровская область 4 Республика Саха (Якутия) 4 Приморский край 4 Хабаровский край 4 Сахалинская область 4 Владимирская область 3 Костромская область 3 Республика Карелия 3 Ленинградская область 3 Удмуртская Республика 3 Кировская область 3 Севастополь 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 Чеченская Республика 2 Республика Марий Эл 2 Курганская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Республика Алтай 2 Томская область 2 Республика Коми 1 Республика Адыгея 1 Республика Калмыкия 1 Республика Дагестан 1 Республика Ингушетия 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 311 353 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 человек Москва 2291 Воронежская область 1342 Самарская область 1342 Иркутская область 1216 Нижегородская область 1027 Владимирская область 894 Санкт-Петербург 718 Смоленская область 654 Пермский край 649 Ленинградская область 640 Пензенская область 622 Хабаровский край 593 Алтайский край 567 Свердловская область 547 Московская область 509 Тюменская область 466 Челябинская область 447 Красноярский край 425 Ростовская область 405 Томская область 391 Астраханская область 376 Краснодарский край 355 Ставропольский край 341 Республика Башкортостан 334 Кемеровская область 334 Оренбургская область 324 Новосибирская область 318 Ярославская область 316 Амурская область 291 Кировская область 261 Вологодская область 244 Волгоградская область 227 Тульская область 200 Ивановская область 186 Калининградская область 185 Тверская область 178 Приморский край 173 Белгородская область 170 Курская область 164 Удмуртская Республика 160 Курганская область 158 Республика Мордовия 154 Калужская область 145 Саратовская область 138 Архангельская область 126 Омская область 123 Орловская область 116 Забайкальский край 114 Рязанская область 112 Тамбовская область 112 Ямало-Ненецкий автономный округ 112 Республика Бурятия 104 Брянская область 103 Кабардино-Балкарская Республика 92 Ульяновская область 92 Республика Дагестан 89 Республика Коми 86 Республика Карелия 81 Республика Саха (Якутия) 81 Липецкая область 79 Республика Крым 74 Республика Тыва 67 Ханты-Мансийский автономный округ 65 Карачаево-Черкесская Республика 64 Республика Северная Осетия - Алания 64 Чеченская Республика 63 Псковская область 61 Республика Адыгея 56 Камчатский край 51 Мурманская область 50 Республика Хакасия 50 Республика Марий Эл 45 Республика Чувашия 33 Севастополь 31 Республика Ингушетия 31 Магаданская область 28 Новгородская область 21 Республика Калмыкия 19 Республика Татарстан 19 Республика Алтай 15 Еврейская автономная область 9 Сахалинская область 8 Костромская область 7 Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 548 076.