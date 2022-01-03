За сутки в России подтверждено 16 343 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 1341
- 2 Москва 1335
- 3 Московская область 1180
- 4 Челябинская область 445
- 5 Свердловская область 445
- 6 Краснодарский край 432
- 7 Пермский край 401
- 8 Иркутская область 390
- 9 Приморский край 369
- 10 Алтайский край 351
- 11 Красноярский край 350
- 12 Ленинградская область 330
- 13 Хабаровский край 307
- 14 Омская область 299
- 15 Новосибирская область 293
- 16 Кемеровская область 292
- 17 Ростовская область 290
- 18 Республика Башкортостан 244
- 19 Волгоградская область 236
- 20 Воронежская область 234
- 21 Нижегородская область 232
- 22 Самарская область 231
- 23 Саратовская область 221
- 24 Владимирская область 218
- 25 Пензенская область 215
- 26 Ставропольский край 213
- 27 Ярославская область 211
- 28 Тульская область 210
- 29 Кировская область 195
- 30 Архангельская область 189
- 31 Брянская область 187
- 32 Тюменская область 183
- 33 Тамбовская область 181
- 34 Тверская область 179
- 35 Астраханская область 169
- 36 Калининградская область 164
- 37 Республика Бурятия 154
- 38 Новгородская область 141
- 39 Республика Коми 140
- 40 Белгородская область 139
- 41 Томская область 135
- 42 Ивановская область 134
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 132
- 44 Амурская область 124
- 45 Курганская область 115
- 46 Забайкальский край 113
- 47 Оренбургская область 112
- 48 Калужская область 110
- 49 Псковская область 105
- 50 Орловская область 105
- 51 Мурманская область 96
- 52 Рязанская область 96
- 53 Республика Дагестан 96
- 54 Республика Татарстан 95
- 55 Республика Саха (Якутия) 93
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 57 Липецкая область 90
- 58 Республика Крым 90
- 59 Ульяновская область 81
- 60 Вологодская область 75
- 61 Курская область 73
- 62 Республика Адыгея 70
- 63 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 64 Карачаево-Черкесская Республика 61
- 65 Севастополь 60
- 66 Республика Мордовия 59
- 67 Республика Ингушетия 57
- 68 Республика Карелия 56
- 69 Республика Чувашия 56
- 70 Удмуртская Республика 54
- 71 Республика Хакасия 50
- 72 Чеченская Республика 48
- 73 Республика Марий Эл 42
- 74 Костромская область 33
- 75 Еврейская автономная область 23
- 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
- 77 Сахалинская область 18
- 78 Камчатский край 16
- 79 Республика Калмыкия 15
- 80 Смоленская область 12
- 81 Республика Алтай 9
- 82 Республика Тыва 9
- 83 Магаданская область 6
- 84 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 554 309 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Ненецкий автономный округ 0%
- Смоленская область 0,01%
- Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%
За последние сутки подтверждено 835 смертей
- Москва 70
- Санкт-Петербург 55
- Московская область 43
- Красноярский край 37
- Нижегородская область 29
- Челябинская область 28
- Свердловская область 24
- Алтайский край 24
- Воронежская область 23
- Республика Чувашия 22
- Республика Крым 21
- Брянская область 18
- Волгоградская область 18
- Самарская область 18
- Ставропольский край 17
- Ростовская область 16
- Краснодарский край 15
- Тюменская область 15
- Иркутская область 15
- Новосибирская область 14
- Рязанская область 13
- Республика Башкортостан 13
- Тульская область 12
- Пермский край 11
- Саратовская область 11
- Ульяновская область 11
- Ивановская область 10
- Вологодская область 10
- Омская область 10
- Астраханская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Республика Бурятия 9
- Орловская область 8
- Тамбовская область 8
- Ярославская область 8
- Оренбургская область 8
- Белгородская область 7
- Липецкая область 7
- Пензенская область 7
- Республика Хакасия 7
- Забайкальский край 7
- Новгородская область 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Курская область 5
- Смоленская область 5
- Псковская область 5
- Республика Татарстан 5
- Калужская область 4
- Тверская область 4
- Калининградская область 4
- Мурманская область 4
- Республика Мордовия 4
- Кемеровская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Владимирская область 3
- Костромская область 3
- Республика Карелия 3
- Ленинградская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Кировская область 3
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Курганская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Республика Коми 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 311 353 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 человек
- Москва 2291
- Воронежская область 1342
- Самарская область 1342
- Иркутская область 1216
- Нижегородская область 1027
- Владимирская область 894
- Санкт-Петербург 718
- Смоленская область 654
- Пермский край 649
- Ленинградская область 640
- Пензенская область 622
- Хабаровский край 593
- Алтайский край 567
- Свердловская область 547
- Московская область 509
- Тюменская область 466
- Челябинская область 447
- Красноярский край 425
- Ростовская область 405
- Томская область 391
- Астраханская область 376
- Краснодарский край 355
- Ставропольский край 341
- Республика Башкортостан 334
- Кемеровская область 334
- Оренбургская область 324
- Новосибирская область 318
- Ярославская область 316
- Амурская область 291
- Кировская область 261
- Вологодская область 244
- Волгоградская область 227
- Тульская область 200
- Ивановская область 186
- Калининградская область 185
- Тверская область 178
- Приморский край 173
- Белгородская область 170
- Курская область 164
- Удмуртская Республика 160
- Курганская область 158
- Республика Мордовия 154
- Калужская область 145
- Саратовская область 138
- Архангельская область 126
- Омская область 123
- Орловская область 116
- Забайкальский край 114
- Рязанская область 112
- Тамбовская область 112
- Ямало-Ненецкий автономный округ 112
- Республика Бурятия 104
- Брянская область 103
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Ульяновская область 92
- Республика Дагестан 89
- Республика Коми 86
- Республика Карелия 81
- Республика Саха (Якутия) 81
- Липецкая область 79
- Республика Крым 74
- Республика Тыва 67
- Ханты-Мансийский автономный округ 65
- Карачаево-Черкесская Республика 64
- Республика Северная Осетия - Алания 64
- Чеченская Республика 63
- Псковская область 61
- Республика Адыгея 56
- Камчатский край 51
- Мурманская область 50
- Республика Хакасия 50
- Республика Марий Эл 45
- Республика Чувашия 33
- Севастополь 31
- Республика Ингушетия 31
- Магаданская область 28
- Новгородская область 21
- Республика Калмыкия 19
- Республика Татарстан 19
- Республика Алтай 15
- Еврейская автономная область 9
- Сахалинская область 8
- Костромская область 7
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 548 076.