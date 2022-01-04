Американский политолог предложил созвать совет из бывших президентов США

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман выступил с предложением созвать совет из бывших президентов США, который должен поспособствовать решению внешних и внутренних проблем Вашингтона. Об этом Ульман написал в статье, опубликованной в издании The Hill.

Согласно идее Ульмана, в такой совет могли бы войти Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп.

Они в совокупности представляют 32 года президентского опыта", отмечает политолог. Джимми Картер, по его мнению, может не участвовать в таком совете в силу возраста.

По замыслу Ульмана, такой совет из экс-президентов мог бы проводить встречи с президентом России Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.