Asus представила игровые ноутбуки и планшет на CES 2022

Asus анонсировала несколько игровых устройств на CES 2022. Среди них несколько игровых лэптопов и планшет.

В основе серии ROG Strix SCAR лежат процессоры Intel Core i9-12900H 12-го поколения и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, а также оперативная память DDR5. Можно выбрать конфигурацию экранами 15 или 17 дюймов, максимальная частота экрана - до 240 Гц. Поддерживается Wi-Fi стандарта 6E. Серия Strix G обладает схожими техническими характеристиками, но работает на процессорах AMD Ryzen 9 6900HX.

Также компания анонсировала ноутбуки ROG Zephyrus G14, G15, M16 и игровой планшета ROG Flow Z13. Это устройство оснащается процессором Intel Core i9-12900H, видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Установлен SSD-накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe и поддерживается функция быстрой зарядки через порт USB Type-C.

Для этого устройства доступны два варианта дисплея: первый - с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц и цветовым охватом, второй - с разрешением Full-HD, частотой обновления 120 Гц. В обоих случаях дисплей имеет соотношение сторон 16:10, поддерживает сенсорный ввод и оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Стоимость и дата появления устройств в продаже не объявлена.