Байден не мог покинуть самолет из-за снежной бури

Президент США Джо Байден, проведя на праздники несколько дней в Дэлавэре, вернулся в Вашингтон. На авиабазе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, президентский самолет попал в снежный буран.

После приземления Байден около получаса не мог покинуть самолет, ожидая, пока полосу расчистят от снега. Затем президент спустился по трапу, прикрывая лицо от ветра, сел в машину и уехал, передает РИА Новости.

По данным метеорологов, до конца дня - 4 января - в Вашингтоне выпадет до 30 см осадков. Из-за мощного снегопада в столице закрыты офисы федеральных органов и образовательные учреждения. Работают только сотрудники экстренных служб.