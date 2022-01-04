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Рубрика: В мире

Байден не мог покинуть самолет из-за снежной бури

Фото: AFP/Nicholas Kamm Фото: AFP/Nicholas Kamm
Фото: AFP/Nicholas Kamm

Президент США Джо Байден, проведя на праздники несколько дней в Дэлавэре, вернулся в Вашингтон. На авиабазе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, президентский самолет попал в снежный буран.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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После приземления Байден около получаса не мог покинуть самолет, ожидая, пока полосу расчистят от снега. Затем президент спустился по трапу, прикрывая лицо от ветра, сел в машину и уехал, передает РИА Новости.

По данным метеорологов, до конца дня - 4 января - в Вашингтоне выпадет до 30 см осадков. Из-за мощного снегопада в столице закрыты офисы федеральных органов и образовательные учреждения. Работают только сотрудники экстренных служб.

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