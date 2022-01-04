Белорусские военные получили комплексы разведки и управления "Пустельга"

В Беларуси на вооружении 56-го отдельного полка связи поступили автоматизированные комплексы разведки, управления и связи "Пустельга". Новейшее радиотехническое оборудование размещено на платформе внедорожников УАЗ.

Как сообщает Минобороны РБ, комплекс "Пустельга" позволяет офицерам боевого управления авиацией синхронизировать свою работу в единой автоматизированной системе управления ВВС и войск ПВО. Новое оборудование позволит улучшить качество и дальность связи с самолетами и вертолетами.

"Комплексы прошли серьезные испытания на различных учениях, в том числе в ходе учений "Запад-2021", - отметил начальник управления связи Генштаба РБ генерал-майор Олег Мищенко.

Отметим, что комплексы разведки "Пустельга" обладают широким спектром применения. Например, разработанный в НИИ прикладной механики имени Кузнецова микродрон "Пустельга" обладает крайне низкой радиолокационной заметностью. Более того, из-за своих размеров и конструктивных особенностей "Пустельга" уже на дальности 50 метров практически неразличима невооруженным глазом.

Беспилотник имеет максимальную скорость полета 54 км/ч, эффективный радиус действия - 5 км, а продолжительность полета - около одного часа. При полете на высоте 150 метров обеспечивается обзор территории площадью 2500 квадратных метров.