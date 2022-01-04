Более 60 женщин стали машинистами РЖД в 2021 году

Более 60 женщин допущены к самостоятельной работе в кабине машиниста, рассказал глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"2021 год был уникален еще и тем, что состоялся допуск женщин к работе по профессии машиниста. Спасибо большое, это решение было принято. Мы исследовали условия. Условия, конечно, изменились очень серьезно. И сейчас женщины могут работать машинистами. Уже 61 человек допущен к самостоятельной работе", - цитирует Белозерова ТАСС.

В начале прошлого года из 456 опасных профессий, запрещенных для женщин, исключены более 100 позиций. В июне РЖД объявили для женщин набор на обучение помощников машинистов. Помощник машиниста контролирует показание приборов, следит за светофорами, сигнальными знаками и указателями. Премьер спросил у Белозерова, большой ли конкурс среди женщин на работу машинистом поезда. Тот ответил, что "многие боялись, но самые отважные, те, кто действительно хотел работать машинистами, согласились, прошли".

По мнению Мишустина, работу машиниста можно сравнить с операторской. "Там и система навигации, и система автоматического регулирования. Такая серьезная технология, которая совершенно по-другому дает возможность, в том числе и женщинам, управлять этой сложной системой, которой является современный поезд", - подчеркнул премьер.