Что будет с курсом рубля в 2022 году

К новым деньгам в России еще не все привыкли. Но принимать их должны везде, предупреждает Роспотребнадзор. Фото: Владимир Трефилов \ РИА Новости

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- В 2021 году рубль стал одной из лучших валют, сумев укрепиться к доллару на 1% и к евро на 9%. При этом подавляющее большинство валют как развитых, так и развивающихся стран ослабло к доллару. Индекс доллара DXY за 2021 год вырос на 7%.

В базовом сценарии ожидаем, что 2022 год будет таким же спокойным для курса рубля, как и 2021 год. Полагаем, что рубль сохранит стабильность и будет торговаться в устоявшемся диапазоне 70-78 к доллару и 80-88 к евро. Среднегодовой курс рубля прогнозируем на уровне 75 к доллару и 84 к евро.

Первый квартал - традиционно самый сильный для курса рубля. Ожидаем, что в первом квартале рубль может укрепиться до 70-71 к доллару и 80-81 к евро благодаря сезонно сильному текущему счету платежного баланса РФ.

Поддержку российской валюте окажут многолетние пики по ценам на нефть, газ, металлы и другое экспортное сырье. Считаем, что до конца зимы цены на энергоносители останутся на повышенных уровнях, нефть Brent - вблизи $75 за баррель.

Еще одним фактором поддержки рубля является повышение реальной рублевой процентной ставки и близость завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в России. Валютный рынок является крайне чувствительным к коротким ставкам. Реальная ключевая ставка (за вычетом текущей инфляции) стала положительной впервые в этом году после декабрьского подъема ключевой ставки до 8,5%. Повышение рублевой процентной ставки делает российскую валюту более привлекательной для инвесторов, в том числе для операций керри трейд.

В базовом сценарии мы полагаем, что декабрьское повышение ключевой ставки было последним в этом цикле. Годовая инфляция, по нашим прогнозам, прошла свой пик в ноябре на уровне 8,4%. К концу следующего года мы ожидаем замедления инфляции до 4,9%. Это открывает путь для смягчения монетарной политики. На ожиданиях снижения ключевой ставки инвесторы будут заходить в российские облигации, что позитивно для рубля.

В первом квартале не исключаем позитивных сюрпризов со стороны геополитики. Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности, вероятен еще один саммит на высшем уровне. По его итогам ожидаем снижения геополитической напряженности, что поддержит спрос на российские активы со стороны иностранных инвесторов.

Ожидаем, что в 2022 году ситуация с пандемией COVID-19 будет взята под контроль благодаря вакцинации и разработке лекарств от ковида. На этом фоне полагаем, что мировая экономика и спрос на сырьевые товары продолжат восстановление.

В первом квартале сохранится монетарная поддержка рынков со стороны ФРС США и ЕЦБ. Программы количественного смягчения от ведущих Центробанков до конца марта продолжат питать рынки дешевой ликвидностью, что позитивно для активов развивающихся стран, включая Россию. Одним из факторов давления на валюты развивающихся стран в 2022 году, вероятно, станет ужесточение монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Со второго квартала приток дешевой ликвидности ослабнет, так как ФРС завершит программу количественного смягчения, а ЕЦБ значительно сократит выкуп активов. ФРС во втором квартале, как ожидается, начнет повышать процентную ставку. Это может привести к укреплению доллара в мире и росту доходностей гособлигаций США, что негативно для активов развивающихся стран.

Ожидаем, что рубль в 2022 году снова будет выглядеть крепче других валют развивающихся стран. Россия является более защищенной среди других развивающихся стран перед ужесточением монетарной политики ФРС. У России - минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным.

На фоне восстановления мирового спроса на нефть полагаем, что в 2022 году альянс ОПЕК+ вернет предложение нефти на докризисный уровень. Кроме этого, США и другие страны не-ОПЕК также нарастят добычу нефти.

Наконец, возможно возвращение иранской нефти на рынок после заключения сделки по иранской ядерной программе. Полагаем, что цена на нефть Brent к концу 2022 года снизится до $60 за баррель, а среднегодовая цена Brent составит $67 за баррель.

Во второй половине года вероятно сезонное давление на рубль из-за спроса на валюту для выплаты дивидендов, туристических зарубежных поездок, выплат по внешнему долгу корпораций и закупки импортных товаров для новогодних праздников.

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