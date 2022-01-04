Что делать, если заставляют работать в праздники

Очень часто работодатели требуют от своих работников выйти на работу в праздничные дни. Между тем статья 113 часть 1 Трудового кодекса (ТК РФ) прямо запрещает работу в выходные и праздничные дни, рассказал "Российской газете" адвокат Владимир Гончаров.

Впрочем, по словам юриста, есть исключение: добровольное письменное согласие работника или внештатная ситуация (чрезвычайное происшествие, введение военного положения). В этих случаях сотрудник обязан выйти на работу.

"Если никакого ЧП не произошло, вы имеете полное право не работать в праздничный день. Но надо понимать, что своим отказом вы можете испортить отношения с работодателем. Поэтому есть вариант согласиться с работодателем при условии соблюдения им требований трудового законодательства относительно оплаты труда в праздничные и выходные дни в двойном размере", - советует юрист. Что касается работников, у которых сменный график, то на них запрет на работу в праздничные дни не распространяется.

"Но если вы все же не хотите работать в праздники, напишите соответствующее письменное заявление начальнику, с указанием статей ТК РФ и вашей возможности жаловаться в трудовую инспекцию на противоправные действия руководства. В случае, если на руководителя это не подействует, подавайте жалобу в трудовую инспекцию или исковое заявление в суд", - добавил Владимир Гончаров.