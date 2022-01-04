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Рубрика: Общество

Диетолог Мойсенко рассказала об опасности растительного мяса

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Сегодня многие стремятся к здоровому образу жизни, все чаще включая в рацион вегетарианские продукты, в том числе растительное мясо. Его считают не только абсолютно безопасным, но и полезным для организма. Однако медики утверждают, что это не соответствует истине, и зачастую такая еда может принести существенный вред.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По словам врача-диетолога Риммы Мойсенко, при производстве растительного мяса используется столько искусственных ингредиентов, что это значительно снижает его пользу. Химические вещества, входящие в его состав, могут стать причиной аллергии и даже вызвать интоксикацию.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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В эфире радио Sputnik Мойсенко рассказала о том, что в такое мясо добавляют много крахмала и красителей, усилители вкуса, а также глютен. С такой едой в организм могут попасть и тяжелые металлы.

При производстве растительного мяса нередко используется пальмовое масло, о вреде которого сегодня широко известно. Канцерогены, попадающие в организм с пальмовым маслом, могут привести к значительному ухудшению здоровья.

Как утверждает доктор Мойсенко, люди, стремящиеся к правильному питаю, получают противоположный эффект, включая в свой постоянный рацион искусственное мясо.  Его не стоит употреблять слишком часто, а растительный белок следует получать вместе с бобовыми.

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