Диетолог Мойсенко рассказала об опасности растительного мяса

Сегодня многие стремятся к здоровому образу жизни, все чаще включая в рацион вегетарианские продукты, в том числе растительное мясо. Его считают не только абсолютно безопасным, но и полезным для организма. Однако медики утверждают, что это не соответствует истине, и зачастую такая еда может принести существенный вред.

По словам врача-диетолога Риммы Мойсенко, при производстве растительного мяса используется столько искусственных ингредиентов, что это значительно снижает его пользу. Химические вещества, входящие в его состав, могут стать причиной аллергии и даже вызвать интоксикацию.

В эфире радио Sputnik Мойсенко рассказала о том, что в такое мясо добавляют много крахмала и красителей, усилители вкуса, а также глютен. С такой едой в организм могут попасть и тяжелые металлы.

При производстве растительного мяса нередко используется пальмовое масло, о вреде которого сегодня широко известно. Канцерогены, попадающие в организм с пальмовым маслом, могут привести к значительному ухудшению здоровья.

Как утверждает доктор Мойсенко, люди, стремящиеся к правильному питаю, получают противоположный эффект, включая в свой постоянный рацион искусственное мясо. Его не стоит употреблять слишком часто, а растительный белок следует получать вместе с бобовыми.