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04.01.2022 02:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году

Текст: Сергей Тихонов
Нефтегазовые доходы обеспечивают треть поступлений в бюджет России. Сильный рост котировок барреля в 2021 году позволил нашей стране пройти несколько волн пандемии, не срезая финансирование важных инфраструктурных проектов, увеличивая программы социальной помощи и выделяя значительные средства на борьбу с коронавирусом. Но был у подорожания нефти и отрицательный эффект. Он вызвал рост цен на автомобильное топливо в России и подстегнул мировую инфляцию, что также не обошло стороной нашу страну. В 2022 году едва ли стоит ожидать увеличения нефтяных котировок на 50%, как в 2021 году, но дальнейший их рост может вызвать необходимость серьезной корректировки налогообложения нефтеперерабатывающей отрасли и торговли автомобильным топливом.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, в начале 2022 года спрос и предложение на нефтяном рынке будут сбалансированы, но риск дальнейшего роста цен будет только отложен. Из-за недостатка инвестиций в новые добывающие проекты и ограничений с кредитованием нефтяных компаний, связанных с климатической повесткой, уже весной спрос может превысить предложение, и цены начнут расти. С течением времени процесс будет только усиливаться.

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С другой стороны, столкнувшись с самыми высокими ценами на бензин за последние годы, и перед выборами следующей осенью, правительство США, вероятно, будет поощрять производителей нефти к увеличению добычи, считает Хансен. Добыча в стране может достичь 12,2 миллиона баррелей в сутки в следующем декабре, что примерно на 0,5 миллиона больше, чем сегодня. И это немного сдержит рост цен на нефть. Международное энергетическое агентство (EIA) ожидает, что баррель нефти Brent к концу 2022 года будет стоить 67 долларов.

Напомним, что в конце 2020 года EIA прогнозировала, что в четвертом квартале 2021 года нефть может подняться до 60 долларов за баррель. В действительности, до 60 долларов котировки выросли уже к весне, а к четвертому кварталу цены на нефть превысили 80 долларов за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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