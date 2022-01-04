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04.01.2022 08:02
Рубрика: Общество

Эндокринологи: Диабетикам необходимы сахароснижающие препараты при COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Антигипергликемическая терапия больных с сахарным диабетом второго типа должна поддерживаться в период пандемии COVID-19, при угрозе заражения коронавирусной инфекции, а также во время лечения COVID-19. К такому выводу пришли участники заседания экспертного совета российской ассоциации эндокринологов, которое состоялось в НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"За два года, которые продолжается пандемия, авторитетные отечественные и зарубежные специалисты подтвердили выдвинутые гипотезы, что лица с нарушениями обмена веществ не только более восприимчивы к тяжелой форме COVID-19 и относятся к группе высокого риска развития полиорганной недостаточности и наступления летальных исходов, но также имеют повышенный риск тяжелых последствий от воздействия коронавирусной инфекции", - сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева, открывая дискуссию по стратегии антигипергликемической терапии у диабетиков.

Фото: Photoxpress.ru
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В Институте эндокринологии, так же, как и в других ведущих научных и медицинских организациях, были проведены масштабные исследования, которые подтвердили рациональность применения сахароснижающих методов лечения, позволили проанализировать классы лекарственных препаратов и их ассоциации со смертностью при COVID-19. Полученные на представительной когорте больных результаты дают полное основание не прекращать назначение ряда противодиабетических препаратов во время заболевания новой коронавирусной инфекцией, - отметили участники Экспертного совета.

"По результатам клинических исследований, проведенных с учетом пандемии COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом, доказано, что продолжение лечения ранее назначенными сахароснижающими препаратами не только возможно, но в ряде случаев просто необходимо. Индивидуальная тактика лечения зависит от тяжести воздействия на организм коронавирусной инфекции. При этом очень важно учитывать соотношение риска и пользы проведения сахароснижающей терапии, тщательно контролировать состояние пациентов, наблюдать в динамике показатели гликемии, просчитывать и минимизировать возможные побочные эффекты", - подчеркнула Наталья Мокрышева.

Эксперты отметили, что в период пандемии COVID-19 необходимо уделять особое внимание контролю гликемии при назначении таких препаратов, как метформин, сульфонилмочевина, тиазолидиндионы, инсулин, ингибиторы ДПП-4, натрий-глюкозного котранспортер 2 (иНГЛТ-2), агонисты рецепторов ГПП-1. "Следует учитывать, что возможность терапии этими препаратами сохраняется при легкой и средней степени тяжести COVID-19, в то время как при тяжелом течении, требующим незамедлительной госпитализации, предпочтение отдается переводу пациентов на инсулин", - отметили ведущие эндокринологи.

Итогом первого заседания по разработке Стратегии антигипергликемической терапии больных с сахарным диабетом второго типа в период пандемии COVID-19 стало коллегиальное решение о необходимости подготовить рекомендации как для амбулаторного лечения, так и в условиях стационара. Следующее заседание Экспертного совета состоится в январе 2022 года.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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